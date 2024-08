Tom Gregory: Pläne enthüllt – es beschäftigt ihn schon seit Jahren

Tom Gregory, der in den letzten Jahren mit seiner einzigartigen Mischung aus Pop und Dance/Electronic die Musikwelt im Sturm eroberte, meldet sich nach einer kreativen Auszeit zurück. Am 21. Juni feierte seine neueste Single „Glow in the Dark“ ihren Release und verspricht, ein weiterer Hit zu werden.

Doch das ist erst der Anfang. In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion gab der Sänger einen spannenden Ausblick auf die kommenden Monate und verriet, worauf sich seine Fans freuen dürfen. Hier kannst du bereits nachlesen, was das Erfolgsgeheimnis des 28-Jährigen ist <<

Tom Gregory: Jetzt dürfen es alle wissen

Tom Gregory ist kein Unbekannter – Songs wie „Dive“ oder „Fingertips“ laufen in den Radios hoch und runter. Nach seiner letzten Single gibt es für die Fans in den kommenden Monaten endlich wieder Neues auf die Ohren. „Ich plane, noch vor Ende des Jahres neue Musik zu veröffentlichen“, offenbart der Musiker im Interview. Das Highlight wird aber definitiv eine EP, die Gregory gerade in Planung hat. Das Projekt sei aber nicht erst kürzlich entstanden, sondern schon eine ganze Weile in Produktion.

So enthüllt der Singer-Songwriter, dass er bereits seit einigen Jahren an dem Mini-Album schreibt – bald soll es dann überall zu hören sein. Auch wenn Tom Gregory kein genaues Datum festlegen wollte, kann er schon so viel sagen: Anfang nächsten Jahres soll die EP veröffentlicht werden. Doch damit nicht genug! Der 28-Jährige plauderte außerdem weitere Geheimnisse aus.

Tom Gregory: Fans dürfen gespannt sein!

Fans des britischen Sängers dürfen sich jetzt freuen! Denn mit der Veröffentlichung seiner neuen EP sind im nächsten Jahr auch neue Live-Shows verbunden. Tom Gregory kann es kaum erwarten, demnächst wieder auf der Bühne zu stehen. „Dieses Jahr hat mir viele Möglichkeiten eröffnet, weil ich viel Zeit hatte, um meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich freue mich wirklich sehr auf die kommende Zeit!“

Übrigens: Tom Gregory steht nicht nur für seine eigenen Auftritte auf der Bühne, sondern spielte bereits im Vorprogramm vieler bekannter Künstler, darunter Jessy J., Tom Jones und OneRepublic. Über seine bisherigen Möglichkeiten schätze er sich bereits sehr glücklich. Könnte er die Zeit allerdings zurückdrehen, würde er gerne an der Seite von Robbie Williams oder Elton John spielen, wie er verriet.

Die Zukunft für den britischen Sänger sieht mehr als vielversprechend aus. Mit neuer Musik und spannenden Bühnenauftritten wird Tom Gregory sicherlich weiterhin für Spannung sorgen und seine Fans begeistern.