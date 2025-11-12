Tom Feltons erster „Harry Potter“-Auftritt am Broadway – „Ich musste sofort weinen“

Er war der fieseste Schüler in Hogwarts, jetzt sorgt er für Freudentränen. Tom Felton (37) ist 14 Jahre nach seinem letzten Auftritt als Draco Malfoy zurück in die „Harry Potter“-Welt gekehrt. Doch diesmal nicht im Kino, sondern auf der größten Bühne der Welt: am Broadway.

Der Schauspieler spielt in der Theater-Fortsetzung „Harry Potter und das verwunschene Kind“ den erwachsenen Draco, und erlebt dort einen Moment, den er so schnell wohl nicht vergessen wird. Als Felton die Bühne betritt, bricht das Publikum in Jubel aus. Sekundenlang klatschen, pfeifen, schreien die Fans. Das Stück muss unterbrochen werden. Der Applaus hält ganze 40 Sekunden an!

Tom Felton zurück als Draco Malfoy

Auf Instagram kursieren Videos der Szene und die Kommentare sprechen Bände. Ein Fan schreibt: „Er blieb so gut in seiner Rolle, aber man sah, dass Tom innerlich lächelt.“ Ein anderer: „Der Schrei, den ich gerade losgelassen habe – als wäre ich live dabei!“ Und jemand Drittes gesteht: „Ich musste sofort weinen, als ich seine Reaktion gesehen habe.“

Trotz des Erfolgs blieb die Rückkehr nicht ganz frei von Kontroversen. Im Sommer hatte der „Harry Potter“-Star in einem Interview mit „Variety“ über JK Rowling (60) gesprochen und damit eine hitzige Debatte ausgelöst. Auf die Frage nach den Vorwürfen gegen die Autorin, der Transfeindlichkeit vorgeworfen wird, sagte er damals: „Ich kann nicht sagen, dass mich das beeinflusst. Ich habe nichts gesehen, was die Welt mehr vereint hat als Potter.“

Viele Fans reagierten empört. In den sozialen Medien hieß es: „Das nennt man Privileg!“ Andere wiederum verteidigten Felton, und erinnerten an Daniel Radcliffe (36), der sich 2020 öffentlich für Transmenschen ausgesprochen hatte.