Tokio Hotel: Doku enthüllt erschreckende Abgründe – „Schnürt mir die Luft ab“

Es sind Worte, die zeigen, wie sehr Worte verletzen können. Wie sehr die Jugend auch einem Erwachsenen noch nachhängen kann. In der „TV Now“-Doku „Tokio Hotel – zurück zum Nullpunkt“ gewähren die Jungs von Tokio Hotel einen selten intimen Einblick auf ihre Anfänge. Anfänge, die so gar nichts mit dem Leben zu tun haben, das Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing heute leben.

So besuchen die vier Jungs aus Magdeburg ihren alten Proberaum. Den Proberaum, an den sich vor allem „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz nicht nur positiv zurückerinnert.

„Tokio Hotel“: Doku enthüllt erschreckende Abgründe

Im Gegenteil. Die Doku enthüllt erschreckende Abgründe. „Das war keine schöne, behütete Benjamin Blümchen-Kindheit“, erzählt sein Bruder Tom, der heute mit Weltstar Heidi Klum verheiratet ist.

Bill Kaulitz im Jahr 2005. Foto: imago images / Plusphoto

Vor allem Bill musste sich immer wieder Anfeindungen entgegenstellen. Sein Aussehen sorgte in der „Provinz“, wie es in der Doku heißt, für Aufsehen. Er wird wegen seiner Kleidung diffamiert, immer wieder beleidigt. Sogar zu Gewalt sei es gekommen. Der alte Proberaum holt die schon vergessen gedachten Erinnerungen wieder hoch.

------------------------------------

Das sind Tokio Hotel:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

------------------------------------

Bill Kaulitz: „Ich muss schon sagen, hier und da werde ich ein bisschen schwer“

„Ich muss schon sagen, hier und da werde ich ein bisschen schwer“, versucht der „Tokio Hotel“-Frontmann seine Gefühle in Worte zu fassen. „Das schnürt mir die Luft ab zum Atmen“, so Bill weiter. Er sei froh, dass er an diesem Ort nicht mehr sein müsse.

Die Band „Tokio Hotel“. Foto: imago images / Steffen Schellhorn

Dass er ein nun ein offeneres, freieres Leben führen könne. „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich falsch herausgeschmissen wurde, an der falschen Haltestelle“, versucht der Sänger zu erklären. Er habe größere Träume gehabt, sich in Magdeburg nicht aufgehoben gefühlt.

------------------

------------------

Träume, das kann man jetzt sagen, die heute wahr geworden sind.