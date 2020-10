Tokio Hotel: Bill Kaulitz teilt unscheinbares Foto – doch dahinter versteckt sich viel mehr

Es scheint als wäre es ein ganz normales Foto, das „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz auf seinem Instagram-Account hochgeladen hat. Es zeigt den Schwager von Heidi Klum mit zerrissenen Jeans, Bill hat seine Arme gekreuzt, verträumt schaut er in die Kamera.

Doch hinter dem Foto des „Tokio Hotel“-Sängers steckt viel mehr. Es ist eine Ankündigung. Und gleichzeitig ein Blick in die Vergangenheit.

Tokio Hotel: DIESES Bild von Bill Kaulitz hat eine Botschaft

Denn am Freitag erscheint der Song, der „Tokio Hotel“ vor 15 Jahren zu einem weltweiten Phänomen machte in einer remasterten Auflage. So versieht Bill Kaulitz seinen Post vom Donnerstagabend mit dem Satz „#monsun2020 is coming out tomorrow. Who's ready?“

Klar, dass eine solche Ankündigung die zahlreichen „Tokio Hotel“-Fans ausflippen lässt. „Ich bin nicht bereit, ich bin super-bereit“, schreibt ein Instagram-Fan. Und ein anderer fügt hinzu: „Ich war schon immer bereit.“

------------------

Das sind Tokio Hotel:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

------------------

Tokio Hotel-Fans flippen aus

Hier noch mehr Reaktionen:

„Ich kann es nicht erwarten, die neue Version zu hören!“

„Das ist das schönste Geschenk, das ich mir zu meinem Geburtstag wünschen konnte!“

„Ich freue mich so sehr!“

„Und ich sind sowas von bereit!“

„Ich bin bereit und kann es nicht mehr erwarten!“

------------------

------------------

Doch wie klingt denn nun die neue Single der „Tokio Hotel“? Deutlich erwachsener und elektronischer. Man merkt einfach, dass Bill Kaulitz 2005 ein 16-jähriger Junge und heute ein 31-jähriger Mann ist. Ob es die elektronischen Beats nun unbedingt gebraucht hätte, sei einmal dahingestellt.