Karl Lagerfeld starb vor genau zwei Jahren: Ein Verlust prägte ihn bis ans Lebensende

Am 19. Februar 2019 verstarb der legendäre Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Doch sein Andenken lebt weiter. Auch nach seinem Tod gilt der „deutsche Franzose“ noch als einer der größten Designer der Welt.

In Erinnerung an Karl Lagerfeld zeigt der deutsch-französische TV-Sender „Arte“ eine Dokumentation über das Leben der Mode-Ikone. Darin wird auch ein Verlust thematisiert, der Lagerfeld bis an sein Leben prägte.

Karl Lagerfeld: „Nie wieder kommt ihm ein Mensch so nahe.“

Karl Lagerfeld war nie ein Mensch, der in der Öffentlichkeit viele Emotionen zeigte. Seine große Sonnenbrille, sein Stil und sein gesamtes Auftreten schotteten den Modemacher emotional von seiner Außenwelt ab. Nur wenige Menschen konnten jemals hinter diese Fassade blicken.

Die Person, die Karl Lagerfeld neben seiner Mutter Elisabeth Lagerfeld am besten kannte, war die große Liebe des Designers Jacques de Bascher.

Der französische Adlige war ein Lebemann, wie es im Buche steht. Er liebt es zu feiern, zu trinken und seine Sexualität auszuleben. Karl Lagerfeld beschrieb ihn einmal mit den Worten: „Eine Figur von französischer Eleganz und französischer Kultur, die Franzosen sonst nicht mehr haben. Er war unmöglich, das sage ich Ihnen gleich!“

Karl Lagerfeld und Jacques de Bascher. Foto: IMAGO / Starface

Die beiden schaffen sich ein erfülltes gemeinsames Leben und sind bis zum Schluss auf eine einzigartige Weise miteinander verbunden. Doch in den 1980er-Jahren kommt es zu einem schweren Schicksalsschlag.

Jacques de Bascher erkrankt an Aids. In den letzten Jahren seines Lebens pflegte ihn Karl Lagerfeld und kümmerte sich fürsorglich um seinen Partner. Doch am 3. September 1989 verstarb die große Liebe des Modeschöpfers.

Von dem Tod seines Partners hat sich Lagerfeld nie richtig erholt. Bis zu seinem eigenen Lebensende fand er keine Liebe, die so groß war wie die zu Jacques de Bascher. „Nie wieder kommt ihm eine Person so nahe.“, heißt es in der Dokumentation von „Arte“.

