Notfall im TV-Studio – Tim Mälzer: „Könnt ihr einen Krankenwagen rufen? Schnell“

Heiße Pfannen, nervöse Kandidaten, ein Starkoch mit großen Plänen – so sollte „Mälzers Meisterklasse“ eigentlich starten. Doch aus der großen Kochshow wurde plötzlich ein echter Ernstfall. Tim Mälzer (53) musste mitten in der Sendung einen Krankenwagen rufen.

Der TV-Koch will in seiner neuen Vox-Show den „Meisterkoch von morgen“ finden. Kein gewöhnlicher Wettbewerb, sondern eine Herzenssache. „Ich suche jemanden, der mich mit seiner Handschrift auf dem Teller umhaut“, erklärt Mälzer zu Beginn. Doch schon nach wenigen Minuten herrscht Schockstarre am Set.

Tim Mälzer: „Wir brauchen einen Sanitäter“

Kandidat Sunil Prajapati (33) will mit dem Gewinn von 50.000 Euro seinen Traum vom eigenen Café verwirklichen. Doch beim Schneiden von Spitzkohl passiert das Unglück am Handgelenk. Melzer reagiert blitzschnell: „Wir haben eine Schnittwunde. Oh, oh, oh, Stopp! Stopp, einmal alles stehen lassen!“ Die anderen Kandidaten erstarren.

Mälzer weiter: „Wir brauchen wirklich einen Sanitäter. Extrem. Ganz fürchterlich. Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je in meiner Küche gesehen habe“ Sunil hält sich die Hand, der Starkoch schaut erschrocken auf die blutende Wunde: „Ich habe vorher Butter geschnitten, dann war es ein bisschen rutschig.“ Mälzer ruft: „Könnt ihr bitte einen Krankenwagen rufen? Schnell. Es könnte die Schlagader sein!“

Sunil muss operiert werden, die Verletzung ist tiefer als gedacht. Nach „Bild“-Informationen geht es ihm inzwischen wieder besser. Doch für den 33-Jährigen ist der Traum vom Titel erst mal vorbei. Mälzer sagt nach dem Vorfall: „Er wird nicht wieder zurückkommen, weil die Schnittverletzung zu groß ist. Ein bisschen Pflaster und Verband reicht nicht aus.“