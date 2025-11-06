Tim Mälzer wird deutlich: „Das grenzt ans Hochstaplersyndrom“

Starkoch Tim Mälzer hat viel erlebt – als Koch, Unternehmer und Entertainer. Und doch begleitet ihn etwas schon sehr lange: Regelmäßige Zweifel an sich selbst. In einem „DWDL“-Interview gewährt der 54-Jährige nun unerwartete private Einblicke, die selbst viele seiner Fans überraschen dürften.

„Ich selber zweifle ja ständig an mir, das grenzt ans Hochstaplersyndrom“, sagt Tim Mälzer. Komplimente? Kann er kaum annehmen. Doch eine Spekulation geht ihm sehr nahe. „Schlimmer ist eigentlich nur der Vorwurf, ich sei arrogant“, sagt Tim Mälzer.

Tim Mälzer gewährt unerwartete persönliche Einblicke

Dabei steckt hinter dem Fernsehkoch vielmehr ein nachdenklicher Mensch, der sich immer wieder neu erfindet. In seiner neuen Vox-Sendung „Mälzers Meisterklasse“ stellt Tim Mälzer sich und 15 Kandidaten erneut auf die Probe. Sie sollen „kochen, was sie sind“.

Eine Aufgabe, die sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Deshalb überfordert er seine Schützlinge bewusst. So möchte er ihnen zu schnellen und wichtigen Lerneffekten verhelfen.

Dass Tim Mälzer selbst aus Fehlern gelernt hat, macht er deutlich: „Erfolg und Anerkennung sind schon wichtig, aber mehr und nachhaltiger lerne ich aus Fehlern.“ Scheitern sei für ihn kein Makel, sondern vielmehr ein Motor. „Deutschland hat eine blöde Fehlerkultur, die durch Giftspritzen auf Social Media noch schlimmer geworden ist“, kritisiert er.

„Wenn du mich auf dem Bildschirm siehst, dann bin das immer ich.“

Bei „Mälzers Meisterklasse“ steht die Entwicklung seiner Schützlinge im Fokus. Und nicht, die ehrgeizigen Kochtalente herunterzumachen. Führung als Küchenchef heiße für ihn nicht Rumbrüllen, sondern Vertrauen.

Und auch, wenn es um seine Persönlichkeit geht, findet der Starkoch sehr ehrliche und deutliche Worte. Er erklärt, dass er sich durchweg authentisch präsentiere. „Wenn du mich auf dem Bildschirm siehst, dann bin das immer ich – auch wenn ich dort lauter bin als zuhause“, so Mälzer im Gespräch mit „DWDL“.

Am Dienstag (4. November) konnten die Zuschauer die Premiere von „Mälzers Meisterklasse“ zur Primetime bei Vox verfolgen. Alle sechs Episoden sind zudem bei RTL+ verfügbar.