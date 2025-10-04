Unglaublich! DAS hat Tim Mälzer noch nie gemacht – „Finde ich große Klasse“

Starkoch Tim Mälzer ist seit Jahren aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Für viele leidenschaftliche Köche und VOX-Zuschauer liefert er Inspiration und sorgt für große Unterhaltung.

Wer ihn regelmäßig verfolgt, der weiß, dass er für sein Temperament und seine direkte Art bekannt ist. Umso überraschender, dass er jetzt wieder einmal selbst einräumt, in der digitalen Kommunikation ein wenig unerfahren zu sein…

Tim Mälzer unterscheidet sich von vielen Menschen

Schon im Jahr 2020 sorgte Tim Mälzer für großes Aufsehen. Ganz offen gestand er im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger: „Ich gehöre zu der Fraktion Menschen, die noch nie eine einzige E-Mail geschrieben haben.“

Zudem erklärte er, dass er auf das Verschicken von Emojis verzichte. Vielmehr nutze er das Smartphone zum Telefonieren. Auch heute hat sich das nicht großartig verändert. So wagte der Starkoch in einer aktuellen Ausgabe des Unterhaltungsformats „Drei gegen Einen – die Show der Champions“ eine packende Herausforderung.

Er stellte sich der 85-jährigen Erika Just. Sie schafft es, am Computer in nur zwei Minuten ganze 910 Anschläge in die Tasten zu hauen. Tim Mälzer ist davon weit entfernt. Wieder einmal gesteht er seine Unerfahrenheit im Tippen von Mails.

Der Starkoch macht kleine Fortschritte

Auch heute noch schreibt der Starkoch lieber Texte mit der Hand. Doch in der vergangenen Zeit arbeitete er an sich.

„Er kann immerhin WhatsApp-Sprachnachrichten, ich hab es ihm gezeigt. Ich bin wirklich stolz!“, verkündete sein TV-Kollege, RTL-Star Jens „Knossi“ Knossalla, stolz. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von „ard brisant“ wird etwas schnell deutlich.

Die Nutzerreaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein

Seine Erfahrung und sein Nutzungsverhalten mit digitalen Medien scheinen bei den ARD-Zuschauern gut anzukommen. Viele Nutzer fühlen sich mit Tim Mälzer verbunden und richten liebevolle Worte an den 54-Jährigen. Doch es gibt auch skeptische und negative Reaktionen.

Ein Nutzer kommentiert: „Finde ich große Klasse.“ Ein weiterer merkt begeistert an: „Richtig sympathisch, bodenständig und authentisch. Sie machen es genau richtig, Herr Mälzer.“

„Das fällt mir sehr schwer zu glauben. Geht eigentlich gar nicht“, schreibt eine Dame. Und ein männlicher Nutzer geht noch einen Schritt weiter: „Das ist schlichtweg inkompetent und lebensfremd.“

Schnell wird deutlich: Die Aussagen von Tim Mälzer polarisieren. Wie fällt deine Meinung aus? Ist es bewundernswert, nicht mit der Welle des digitalen Mainstreams mitzuschwimmen?