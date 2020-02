Tim Mälzer: Heftige Attacke gegen Steffen Henssler – „Der lebende Beweis, dass...“

View this post on Instagram

Diesen Sonntag (9. Februar) geht es endlich weiter mit KITCHEN IMPOSSIBLE! Ich freue mich auf die nächste Stufe der ESSKALATION. 💥 Folgende Gegner sind in der 5. Staffel am Start: 09.02.: @christoph_kunz_ 16.02.: @keller_franz 23.02.: @hayamolcho 01.03.: @maxstrohe 08.03.: @janhartwig_atelier 15.03.: @timraueofficial VS. Martin Klein ➡️ @ redbullhangar7 22.03.: @steffen_henssler 29.03.: Die 5. Challenge gegen Tim Raue #kitchenimpossible #staffel5 #esskalation