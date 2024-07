Tim Mälzer: Geheimnis aus seiner Küche gelüftet – so is(s)t der Koch privat

Sterneköche haben es am Herd wahrlich drauf. Vor allem Tim Mälzer lässt so schnell nichts anbrennen! Der TV-Koch hat sich seit Jahren als renommierter Gastronom etabliert, feiert nicht nur Genussexplosionen bei seinen Gerichten, sondern auch Erfolg mit seinen Fernsehsendungen. Doch was sind eigentlich seine kulinarischen Vorlieben in den eigenen vier Wänden?

Tim Mälzer – ein gefeierter Sternekoch

Gastronom, Autor, Unternehmer, Entertainer am Herd – Tim Mälzer schlägt so schnell niemand in seinen Koch-Qualitäten. Der unbestrittene König der deutschen Küche eroberte nicht nur die Herzen seiner Fans, sondern auch die Fernsehbildschirme im Sturm! Wer hätte gedacht, dass der einstige Kochlehrling aus Elmshorn einmal als Deutschlands bekanntester Fernsehkoch gefeiert wird?

Sein Erfolgsgeheimnis dabei: Leidenschaft, Authentizität und eine gehörige Prise Humor! Ob in „Kitchen Impossible“ oder in seiner Hamburger Kult-Kneipe „Bullerei“ – Mälzer zaubert überall kulinarische Meisterwerke und sorgt gleichzeitig für beste Unterhaltung. Doch was hat so ein Sternekoch eigentlich im eigenen Kühlschrank?

Tim Mälzer: Jetzt verrät er es allen!

Wer schon immer wissen wollte, was der Sternekoch privat so auf Lager hat, sollte jetzt die Ohren spitzen. Tim Mälzer mag es nämlich schnell und pragmatisch. Pasta darf als Allrounder daher nicht in seiner Küche fehlen, wie er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ preisgab.

Parmesan, Speck, Butter und frisches Gemüse müssen ebenfalls stets auf Vorrat sein. Einfach, bodenständig und doch mit einem Hauch Raffinesse – genau wie der Starkoch selbst!

Tim Mälzers Lebensweg führte übrigens nicht direkt in die Küche. Zunächst leistete der TV-Star Zivildienst im Krankenhaus, bevor er von 1992 bis 1995 eine Ausbildung zum Koch im Hamburger Hotel InterContinental absolvierte. Nachdem er etliche Jahre Erfahrung in verschiedenen Gastronomien sammelte, wagte er schon bald den Schritt in die Selbstständigkeit – und erzielt damit bis heute große Erfolge!