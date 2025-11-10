Böse Klatsche für Tim Mälzer: Und das auch noch in der Öffentlichkeit

Große Ehre für den beliebten TV-Koch: Vox-Bekanntheit Tim Mälzer wurde in Salzburg zum Gault&Millau Ambassador 2026 ernannt. Bei einer festlichen Gala im traditionsreichen St. Peter Stiftskulinarium feierten Martina und Karl Hohenlohe gemeinsam mit der kulinarischen Elite einen Mann, der wie kaum ein anderer für Authentizität und Leidenschaft in der Küche steht. Zahlreiche Spitzenköche, darunter Andreas Döllerer, Martin Klein, Konstantin Filippou, Armin Leitgeb und Richard Rauch, zauberten zu Ehren des neuen Botschafters des guten Geschmacks ein exquisites Menü.

Vox-Star Tim Mälzer, der durch Formate wie „Kitchen Impossible“ und „Mälzer und Henssler liefern ab!“ Millionen begeistert, wurde damit für seine Verdienste um die deutschsprachige Gastronomie geehrt. „Es sind satte 20 Hauben, die heute für uns kochen“, begrüßte Martina Hohenlohe die Gäste, die sich auf einen Abend voller Genuss, Humor und Emotionen freuen durften.

Ein Abend voller Genuss und Emotionen

Laudator Sepp Schellhorn, Staatssekretär und Weggefährte Mälzers, würdigte den Geehrten mit humorvollen Anekdoten und ehrlichen Worten: „Er lässt nicht mit sich verhandeln, wenn es um richtiges Essen geht.“ Dabei bezeichnete er den TV-Koch als „Herzensmenschen und Menschenfreund“. Einen kleinen Seitenhieb gegen Vox-Star Tim Mälzer konnte er sich jedoch nicht verkneifen: „Tim Mälzer ist ein wahnsinnig schöner Mensch – innerlich…“ Da konnte sich selbst der TV-Koch ein Schmunzeln nicht verkneifen und fügte dem noch ein „Wow“ hinzu.

Für beste Stimmung sorgten Geschichten aus ihrer gemeinsamen Zeit in der TV-Show „Kitchen Impossible“. Auch das Menü selbst spiegelte Mälzers Liebe zur österreichischen Küche wider – vom bretonischen Hummer über Saibling und Hirschrücken bis hin zur legendären Kardinalschnitte von Richard Rauch. Begleitet wurde das Fünf-Gänge-Menü von erlesenen Weinen und regionalen Partnern wie Metro, Wildviertel und Naber Kaffee. Die kulinarische Vielfalt zeigte, dass Mälzer längst weit mehr als nur ein Fernsehkoch ist – er ist eine Institution des Genusses.

Ein Botschafter mit Bodenhaftung

Als symbolische Anerkennung erhielt Tim Mälzer ein handgefertigtes Messer von Messermacher Richard Kappeller – ein Zeichen für Handwerk, Leidenschaft und Präzision. In seiner Dankesrede zeigte er sich bescheiden und nahbar: „Ich möchte das nicht alleine machen. Es ist ein Titel, der uns allen zusteht – den Wirt:innen, Produzent:innen, Servicemitarbeiter:innen und Wegbegleiter:innen.“

Mit dieser Auszeichnung würdigt Gault&Millau einen Koch, der es geschafft hat, Gourmetküche und Alltagsküche miteinander zu verbinden. Ob im TV oder am Herd – Tim Mälzer bleibt seiner Linie treu: gutes Essen, das Menschen verbindet, begeistert und inspiriert. Damit steht der Vox-Star für Ehrlichkeit, Leidenschaft und den Mut, Dinge anders zu machen und den Schritt aus der Komfortzone heraus zu wagen.