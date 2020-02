Tim Mälzer: Ekel-Szenen bei "Kitchen Impossible" – DIESE widerliche Aufgabe stellt der Koch seiner Gegnerin

Vor der malerischen Bergkulisse des Schwarzwaldes genießt Haya Molcho ihren Teller Rehfilet. „Perfekt gebraten, es ist ein Traum“, schwärmt die Köchin. Noch ahnt sie nichts von der schrecklichen Herausforderung, vor die Tim Mälzer sie stellt.

Obwohl Tim Mälzer die aktuelle Folge „Kitchen Impossible“ zu Beginn als harmonieträchtige Sendung ankündigt, kommen beide Teilneher an ihre Grenzen: Während Mälzer sich heftig mit einem israelischen Koch streitet, muss sich seine Kontrahentin eine besonders widerlichen Challenge stellen.

Tim Mälzer stellt Horror-Aufgabe

Nachdem Haya bei ihrer ersten Station im Schwarzwald das nachzukochende Gericht verkostet hat, ist sie der festen Überzeugung, dass mit der Beilage, den Schupfnudeln, die größte Schwierigkeit haben wird.

Vorbehalte hat sie nur dem Fleisch gegenüber: „Ich möchte auf keinen Fall ein Reh zerlegen“, stellt die Haya klar. Als sie am folgenden Tag im Hotel ankommt, in dem sie das Filet zubereiten soll, folgt auf den herzlichen Empfang die Horror-Szene.

In der Hotelküche hängt ein totes Reh, das Haya häuten und zerschneiden soll. Die Köchin ist zutiefst schockiert: „Das gibt's nicht, das kann ich nicht sehen“.

Haya Molcho häutet das Reh Foto: Screenshot VOX

Allem Abscheu zum Trotz nimmt Haya ihren Mut zusammen und zerlegt das Tier. Sowohl die Hotelköchin als auch Mälzer zeigen Respekt:: „Ich habe gedacht, dass du dich dümmer anstellst“, stichelt der Star-Koch.

Knödel treiben Mälzer in den Wahnsinn

Doch auch für wird es nicht einfach: Haya schickt ihn als erstes nach Rumänien, wo er sich an Polenta-Knödeln versuchen muss.

Bereits der Anblick der Gerichtes, in seinen Augen ein „Hipster-Ding“, versetzt ihn in Fassungslosigkeit – die Zubereitung am offenen Feuer bringt ihn aber fast zur Verzweiflung. „Fickt euch, ich hab echt keinen Nerv mehr“, schimpft er.

Doch es kommt noch schlimmer: Seine zweite Station führt Tim Mälzer nach Jerusalem. Hier erwartet ihn mit klassischem Kebab eine vermeintlich einfachere Aufgabe. Allerdings hat er die Rechnung ohne den einheimische Koch gemacht.

Heftiger Wortwechsel in Isreal

In dessen kleiner Küche mit Feuerstelle neben der Gasflasche fühlt sich der Hamburger sichtlich unwohl. Außerdem stellt er in Frage, dass der Isreali das Fleisch für den Kebab jeden Tag von Hand zerkleinere.

Als Reaktion muss Mäzer sich kritische Blick und einen Spruch nach dem Nächsten anhören. „Ich habe mit fünf Jahren schon besser gekocht als du“ ist nur einer davon. Die Situation droht zu eskalieren.

Tim Mälzer ungewohnt emotional

Haya verschlägt es in der Zwischenzeit nach England, wo sie auf Tim Mälzers Mentor und Lehrer Gennaro Contaldo trifft. In dessen Küche muss sie ein weiteres deftiges Gericht, dieses Mal mit frischer Pasta zubereiten.

Mälzer zeigt sich ungewohnt sentimental: Die Szenen mit seinem Lehrmeister rühren ihn fast zu Tränen und auch am Ende des Duells, aus dem der Hamburger als Sieger hervorgeht, verhält er sich bescheiden und verliert warmherzige Worte: „Heute haben alle gewonnen.“ (lh)