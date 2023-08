Till Lindemann: Neue Nachricht – es geht um seine Tour

Ihre diesjährige Stadium-Tour hat die Band „Rammstein“ mittlerweile beendet, die Konzerte waren stets ausverkauft und eingefleischten Fans begeistert. Obwohl oftmals mehrere Konzerttermine für jede Stadt vorgesehen waren, gingen viele Fans leer aus und konnten von dem Besuch eines Konzertes ihrer Lieblingsband nur träumen.

Was Frontsänger Till Lindemann nun für kommende Konzerte seiner eigenen Arena-Tour verkündete, dürfte einige seiner Fans daher in Vorfreude versetzen.

Till Lindemann: Wieder Tickets

Der 60-jährige „Rammstein„-Sänger verkündet die News auf seinem Instagram-Profil, dem 1,2 Millionen Menschen folgen. Die Shows seiner anstehenden Arena-Tour in Leipzig, Düsseldorf, Lingen, Frankfurt, Kassel, Hamburg, Stuttgart und München waren bereits ausverkauft – die Nachfrage war wie erwartet groß. Nun gibt es aus produktionstechnischen Gründen jedoch für jede Stadt wieder eine begrenzte Anzahl an Tickets, die erworben werden können.

Fans müssen jetzt ganz schnell sein, viele Karten scheint es nicht zu geben: „Die neuen Zusatzkontingente sind sehr begrenzt, also sofort zugreifen und Tickets sichern!“ Die Chance auf dieses Erlebnis lassen sich die Fans sicherlich nicht entgehen.

Die Konzertreihe beginnt am 8. November in Leipzig und endet am 20. Dezember in Paris.