Til Schweiger: Ex-Frau Dana rechnet ab – als sie sein Handy durchsuchte, fand sie schlimme Nachrichten

Til Schweiger: Seine Ex erhebt schlimme Vorwürfe.

Der Stachel, er sitzt tief. Auch 14 Jahre nach der Trennung von Filmstar Til Schweiger, scheint Dana Schweiger noch nicht zur Ruhe gekommen sein. In ihrer Autobiografie „Im Herzen Barfuss. Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich“ packt die Ex-Frau von Til Schweiger über die Beziehung zu dem „Keinohrhasen“-Star aus.

Das Buch erscheint Anfang November. Im Interview mit der „Bild“ sprach Dana Schweiger schon vorab über die zehnjährige Ehe, die Trennung und wie es dazu kam.

Til Schweiger: Ex-Frau Dana erhebt schlimme Vorwürfe

Til Schweiger und seine Ex-Frau Dana. Foto: imago images

Demnach seien SMS anderer Frauen der Anfang vom Ende des Traumpaares gewesen. „Ich habe in Tils Handy die Nummer seines Bruders Nik gesucht. Dann bin ich zufällig über eindeutige Nachrichten von anderen Frauen gestolpert“, so Dana Schweiger gegenüber „Bild“.

Von da an war ihr klar, Til Schweiger betrügt sie. Geahnt habe sie von den Seitensprüngen vorher nichts, beteuert sie gegenüber „Bild“: „Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er mich betrügt. Mein Leben spielte sich damals in Malibu mit den Kindern ab. Til war viel unterwegs, hatte Dreharbeiten. Ich hätte das niemals vermutet. Später sagten ein paar deutsche Freunde zu mir: ,Das war doch klar! Er ist ein Kinostar in Deutschland!’ Für die war es wie selbstverständlich, dass er untreu ist. Ich sagte nur: ,Nein, das ist es nicht!’“

Til Schweiger: Ehe-Therapie konnte nicht mehr helfen

Das Paar versuchte noch, mit einer Therapie die Beziehung zu retten. Vergeblich. „Ich glaube, Til hat nicht verstanden, wie viel Arbeit eine Beziehung sein kann. Wir haben eine Paar-Therapie gemacht. Ich habe leider keine Fortschritte gesehen und dann beschlossen: Entweder konzentriere ich mich auf meine Kinder – oder auf meine Ehe“, so Schweiger gegenüber der Bild.

Die Entscheidung fiel zu Gunsten ihrer Kinder. (göt)