Thorsten Legat privat: Familiendrama brachte ihn bis an seine Grenzen – „Nicht mehr Herr meiner Sinne“

Einer der bekanntesten Fußballspieler in Deutschland ist Thorsten Legat – doch das nicht mal unbedingt für den Sport. Wenn es um polarisierende Fußballspieler geht, kommt man um den Namen Thorsten Legat kaum herum. Durch sein Temperament hat sich der Fußballprofi einen besonderen Ruf aufgebaut. Kein Wunder, dass man ihn irgendwann im Reality-TV sehen wollte. Denn wo wäre sein hitziger Charakter sonst besser aufgehoben? Dabei ist Thorsten Legat privat ganz anders. Wir verraten, wie es im Privatleben vom Fußballprofi aussieht.

Thorsten Legat hat nicht nur Muskelkraft zu bieten, sondern auch diverse spannende Geschichten aus seinem privaten Leben auf Lager, die ihn in ein besonderes Licht rücken. Ob Kinder, Frau oder Eltern – vor allem die Familiensituation von Thorsten Legat sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Beim „Promi-Büßen“ 2024 erhält Thorsten Legat die Chance, seine Familienprobleme mit Nico Legat auf den Tisch zu legen. Bei uns erfährst du, was der Fußballspieler in Shows wie dem „Dschungelcamp“ und im „Sommerhaus der Stars“ über seinen Sohn offenbarte.

Thorsten Legat erfüllt sich Kindheitstraum – doch Vergangenheit belastet ihn schwer

Thorsten Legat wurde am 7. November 1968 in Bochum geboren. Schon in seiner Kindheit stand fest – er würde Profispieler beim VfL Bochum werden. Sein Traum wurde Wahrheit, als Thorsten Legat mit 14 Jahren in den Verein eintrat, ab 1986 war er Profispieler in der Bundesliga, später spielte er auch im Europapokal und DFB-Pokal. In seiner gesamten Fußball-Karriere machte Thorsten Legat 15 Bundesliga-Tore und gewann mit drei verschiedenen Vereinen den DFB-Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft reichte es aber nicht. Wegen Sportinvalidität musste Thorsten Legat seine Karriere als Fußballspieler im Jahr 2001 beenden, ab 2004 war er als Fußballtrainer tätig. Ein Highlight-Moment von Thorsten Legat im Fußball: Auf einem Mannschaftsfoto zog er sich die Hose so hoch, dass er danach 10.000 Mark als Strafe an den Verein zahlen musste.

Doch Thorsten Legat ist im Fußball nicht nur ein Witzbold, sondern schien für mehrere Jahre ein ernstes Aggressionsproblem zu haben. Im Jahr 2007 zückte Thorsten Legat auf dem Fußballplatz ein Samurai-Schwert, als er von Kids belagert wurde – und musste dafür vor Gericht antreten. Vor allem bei seinen Mannschaftsansprachen ließ es der Fußballtrainer ordentlich krachen, wie im Jahr 2011 auch in einem Interview mit einem Fußball-Magazin verriet: „Wenn du dich durchsetzen willst, musst du den Kampf annehmen. Du musst Blut fressen, du musst Sch**ße fressen. Ich habe eingesteckt und ausgeteilt.“ Dass Thorsten Legat privat einstecken musste, klärte der Fußballtrainer im Nachhinein auf – denn während er an seinem Kindheitstraum festhielt, war sein Leben der reinste Albtraum.

Thorsten Legat privat: Im Dschungelcamp ließ er die Hüllen fallen

Wegen seiner Familie brach Thorsten Legat in Tränen aus. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Privat ist Thorsten Legat seit 1996 mit seiner Frau Alexandra verheiratet und hat zwei Söhne. Während seiner Karriere im Fußball hielt Thorsten Legat seine Familie privat, erst mit seinem Umschwung ins Reality-TV kamen spannende Fakten ans Licht. Nach eigenen Angaben hatte die Vertragsauflösung als Trainer im Jahr 2020 ebenfalls familiäre Gründe. Eigentlich erwartete man von Thorsten Legat, den Fußballprofi im Reality-TV austicken zu sehen – doch so kam es nicht. Während sich der Fußballspieler bei „Ninja Warrior“ unter Beweis stellte, flossen 2016 im „Dschungelcamp“ bei RTL gleich mehrmals die Tränen. Während er Mitstreitern mit dem Spruch „Kasalla“ einheizte, machte Thorsten Legat sein gesamtes Kindheitstrauma öffentlich – er war mit drei Brüdern und einem gewalttätigen Vater unter einem Dach aufgewachsen.

Im „Dschungelcamp“ bleibt es bei wagen Gesprächen mit Danni Büchner, privat klärte Thorsten Legat in seiner Biografie über sein Kindheitstrauma auf. Sein alkoholkranker Vater habe ihn Jahre lang gedemütigt und missbraucht, sogar sexueller Missbrauch wird angedeutet. Die Folgen: Ein großes Alkoholproblem, Gewalt- und Suizidgedanken als Erwachsener. Seine schockierende, private Vergangenheit rührte Fans und stellte den als aggressiv bekannten Thorsten Legat in ein neues Licht. Ebenfalls 2016 machte Thorsten Legat im „Sommerhaus der Stars“ ein anderes privates Detail öffentlich – er war seiner Frau Alexandra fremdgegangen, trotzdem belegten die Legats den zweiten Platz. Im „Dschungelcamp“ reichte es für Thorsten Legat nur für den dritten Platz, im Sommer-Dschungel 2024 schaffte er es nicht mal ins Finale. Das Vermögen von Thorsten Legat wird auf 9 Millionen Euro geschätzt.

Thorsten Legat privat: DARUM ging die Beziehung zu Kindern kaputt

Was geschah zwischen Thorsten Legat und seinen Söhnen? Foto: IMAGO/Future Image

Wie der Vater, so der Sohn? Traurig, aber wahr – auch die Beziehung zwischen Thorsten Legat und seinen Kindern war privat jahrelang schlecht. Das verriet der ehemalige Fußballtrainer ebenfalls im „Dschungelcamp“. Vor allem mit dem Verhalten seines Sohnes Nico hatten Thorsten Legat und seine Frau Alexandra privat große Probleme. Öffentlich wandten sie sich von seinem unmoralischen Handeln ab und erklärten, nicht für seine bei „Temptation Island“ präsentieren Werte stehen zu wollen. Dennoch machte Thorsten Legat seinem Sohn Nico im „Dschungelcamp“ eine große Liebeserklärung. Deutlich wird, dass dem ehemaligen Fußballprofi viel an seiner Familie liegt und er den Kontaktabbruch zu seinem jüngeren Sohn Leon nur schwer verkraftet – denn dieser will absolut nichts von seinem Vater wissen.

In einem Interview mit „Bild“ verriet Thorsten Legat, dass ihm seine Familie privat gerade bei seiner Alkoholsucht eine große Stütze war: „Ich soff, bis ich nicht mehr Herr meiner Sinne war. Ich weiß nicht, wie es ohne Alexandra und meine Kinder mit mir weitergegangen wäre“. Könnte dies wohl auch der Grund für den späteren Kontaktabbruch von Sohn Leon sein? Dass es in der Beziehung zu Nico Legat aufwärts geht, machen die gemeinsamen Teilnahmen beim RTL „Turmspringen“ und dem „Promi-Büßen“ auf ProSieben deutlich. Allerdings verlief auch hier nicht alles reibungslos. Beim „Turmspringen“ machte Thorsten Legat im Jahr 2022 schon im Training einen bitteren Klatscher. Er kam derart heftig auf dem Wasser auf, dass sein Hoden den Geist aufgab – zu der befürchteten Hoden-Amputation kam es aber nicht. Im Jahr 2024 gibt es jetzt eben „Kasalla im Doppelpack!“ beim „Promi-Büßen“. Wie sich Vater und Sohn dort schlagen, wird von den Fans mit Spannung erwartet.

