Comeback für Thorsten Legats Sohn Nico: „Neue Ära“

Nico Legat ist nach einer langen und intensiven Therapie voller Energie. Der 27-Jährige zeigt sich erleichtert, wieder loslegen zu können. Besonders freut ihn der Wechsel zu einem neuen Management, das ihm viele Chancen eröffnet.

In seiner Instagram-Story verkündet der Spross von Thorsten Legat begeistert: „Ich bin heute fu**ing gut gelaunt, muss ich sagen. Ja, heute ist ein sehr besonderer Tag. Ab heute beginnt eine neue Ära, weil Nico Legat hat ein neues Management und es werden richtig geile Aufgaben auf mich zukommen oder auch auf euch. Es wird einiges kommen“. Seine Worte spiegeln die Erleichterung wider, endlich wieder positiv nach vorn zu schauen.

Nico Legat: Neue Liebe, neue Ära

Der Sohn von Thorsten Legat betont, wie dankbar er für diese zweite Chance ist. „Ja, ich bin einfach dankbar und froh, dass ich jetzt noch mal die Chance und die Möglichkeit habe, richtig anzugreifen nach meinen ganzen Suchtproblemen und alles drum und dran – jetzt geht es wieder richtig rund. Ich bin einfach glücklich.“

++ Nico Legat privat: Er wollte „Escort und Nutten“ – seine Ex hat er betrogen ++

Mit diesem klaren Bekenntnis zeigt Nico, dass er seine Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Er richtet zudem liebevolle Worte an sein neues Management. Für ihn ist dieser Schritt ein wichtiger Meilenstein auf seinem Weg zurück ins Leben.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben seinem beruflichen Neustart sorgt auch die Liebe für Stabilität. Nico Legat ist seit einiger Zeit wieder vergeben. Mit seiner Freundin Laura geht er offenbar einen ernsten Weg. Beide haben bereits die drei heiligen Worte ausgesprochen.

Sie zeigen ihre Gefühle offen und scheuen sich nicht, diese auch mit anderen zu teilen. Auf Instagram veröffentlichte Nico ein Foto, das ihn innig mit Laura zeigt. Dazu schrieb er: „Danke für alles, mein Schatz. Ich liebe dich“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.