„Goodbye Deutschland“-Stars Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz trauern um Freund: „Immer in unseren Herzen sein“

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz blickt auf harte und leidvolle Zeiten zurück. Thommy kämpfte mit einer schweren Pilzinfektion der Lunge und Herzproblemen und lag ab Juli wochenlang im künstlichen Koma.

Es bestand Lebensgefahr. Doch seit wenigen Wochen ist er wieder zuhause und muss vieles neu lernen. Ehefrau Kathrin steht ihm dabei mit größter Hingabe und Wärme zur Seite.

Doch jetzt folgt der nächste Schicksalsschlag: Auf Instagram teilen die beiden ihre Trauer um einen Auswandererfreund, Familienmitglied und Kollegen.

„Goodbye Deutschland“-Stars trauern um langjährigen Freund

Gemeinsame Bilder mit Uwe zeigen Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz lachend, Arm in Arm bei Ausflügen, Reisen und vertrauten Momenten. Schnell wird klar: Uwe war mehr als nur ein Freund.

++ auch für dich interessant: Caro Robens rechnet mit deutschem Tierheim ab – „Kann ich nicht verstehen“ ++

„In tiefer Trauer und in Erinnerung an unseren lieben Freund, Herzensmenschen, Familienmitglied und Auswandererkollegen Uwe…“, schreiben sie auf Instagram. Sie blicken auf viele gemeinsame Highlights zurück. „Du wirst immer in unserem Herzen sein. Gute Reise Lieblings-böser-Onkel“, heißt es weiter.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für das „Goodbye Deutschland“-Paar reißen die schweren Zeiten nicht ab. Doch sie sind nicht alleine! Ihre Community reagiert sofort und richtet herzerwärmende sowie liebevolle Worte an Thommy und Kathrin. Es ist ein starker Zusammenhalt erkennbar.

„Mein Beileid. Das ist furchtbar traurig. Ich erinnere mich noch an ihn, als ihr alle eure Abenteuer gestartet habt. Ruhe in Frieden“, schreibt eine Nutzerin ergriffen. Eine weitere merkt emotional an: „Herzliches Beileid zu eurem Verlust. Möge euer Freund in Frieden ruhen. Viel Kraft für alle Angehörigen, Freunde und alle, die ihn von Herzen vermissen.

Irgendwann begegnen wir unseren Liebsten wieder, ich glaube ganz fest daran und finde diesen Gedanken auch immer sehr tröstlich. Fühlt euch gedrückt. Ruhe in Frieden.“