Thomas Rühmann: Kurz nach „In aller Freundschaft“-Folge ist es für jedermann sichtbar

Arztserien erfreuen sich im Fernsehen größter Beliebtheit. Ob US-Erfolge wie „Greys Anatomy“, Comedy-Formate wie „Doctor’s Diary“ oder Dauerbrenner wie das ARD-Format „In aller Freundschaft“ fesseln Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten. Dies liegt zum einen an den spannenden Geschichten, die in dem Format erzählt werden, zum anderen aber auch an Stars wie Thomas Rühmann, die den Engeln in Weiß ein Gesicht geben.

Das zeigte sich auch wieder am Dienstagabend (4. Juni 2024). Da liefen in der ARD nämlich gleich zwei Folgen seiner Kult-Reihe „In aller Freundschaft“ mit eben jenem Thomas Rühmann als Dr. Roland Heilmann. Und siehe da: Beide Folgen konnten sich in der Quoten-Tabelle ganz weit oben platzieren.

Thomas Rühmann und „In aller Freundschaft“ räumen ab

So berichtet das Branchenmagazin „DWDL“, dass die 1055. Folge von „In aller Freundschaft“, die die ARD um 20.15 Uhr ausstrahlte, sportliche 3,77 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken konnte (ein Marktanteil von 16,8 Prozent), die 1056. Folge direkt im Anschluss gar 4,08 Millionen, was einem Marktanteil von 17,7 Prozent im Gesamtpublikum entsprach.

In den ganzen Zahlen konnte damit nur die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem TV-Gerät versammeln. Bitter auch für das ZDF, das um 20.15 Uhr die Dokumentation „Deutschlands Doppelsieg – Die Fußball_WM 1974“ zeigte. Da schalteten nämlich nur 1,9 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 8,5 Prozent entsprach.

Auch „Bares für Rares“ bleibt stark

Stark dafür wieder „Bares für Rares“. Horst Lichter und Co. wollten am Nachmittag 1,65 Millionen Menschen sehen. Ein toller Marktanteil von 23,7 Prozent (mehr zu „Bares für Rares“ kannst du hier nachlesen).

Überzeugen konnten Thomas Rühmann und „In aller Freundschaft“ aber auch bei den jungen Zuschauern. Die 1056. Folge sahen 0,46 Millionen Menschen (ein Marktanteil von 9,8 Prozent). Die 1055. Folge 0,41 Millionen (ein Marktanteil von 10 Prozent).