Thomas Gottschalk: Voll daneben! Kurioser Corona-Vergleich im WDR

Es war eine hitzige Diskussion, die sich am Montagabend im WDR-Talk „Die letzte Instanz“ bei Moderator Steffen Hallaschka entwickelte. Als es zum Punkt Corona und Denunziantentum kam, fuhr Thomas Gottschalk jedoch leicht aus der Haut. Und sorgte mit einem kuriosen Corona-Vergleich für Kopfschütteln.

Was er denn tun würde, wenn er erfahren würde, dass die Kita-Erzieherin seiner Tochter am Wochenende auf einem illegalen Rave gewesen sei und am Montagmorgen wieder in der Tagesstätte stehen würde, hatte Hallaschka Autor Micky Beisenherz gefragt.

Thomas Gottschalk: Kurioser Coronavergleich im WDR

Die letzte Instanz am Montagabend. Foto: WDR/Max Kohr

Er würde sie natürlich nicht am Schlafittchen zur Polizeiwache ziehen, so Beisenherz. Sie darauf ansprechen und ihr zu verstehen geben, dass das in Zeiten von Corona nun einmal nicht gehe, jedoch schon.

-----------------

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Gottschalk wird am 18. Mai 70 Jahre alt

Er wurde in Bamberg 1950 geboren

Thomas Gottschalk hat Germanistik und Geschichte in München studiert

1971 startete er seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk

Er wurde vor allem durch die Show „Wetten, dass...?“ bekannt

1987 bis 2011 moderierte er die Sendung im ZDF

-----------------

Ein Punkt, bei dem „Wetten, dass...“-Legende Thomas Gottschalk der Kragen platzte. „Das Leben war ja immer gefährlich“, so der Moderator. „Kinder in Kitas konnten von Wespen gestochen werden, tausend Dinge konnten passieren. Wenn ich mein Kind in die Kita schicke, muss ich billigend in Kauf nehmen, dass irgendetwas passiert, was ich nicht beeinflussen kann. Und dass ein besoffener Lehrer meine Tochter beißt oder eine Rave-Kita-Tante in irgendeiner Form, das ist ein Risiko, das muss ich in der heutigen Zeit, seitdem wir Corona haben, eben in Kauf nehmen“, so Gottschalk.

Thomas Gottschalk ging nie einem Risiko aus dem Weg

Er selbst sei nie einem Risiko aus dem Weg gegangen. „Sonst wäre ich ja heute gar nicht da“, so Gottschalk weiter. Naja. Ob man eine Erzieherin, die am Wochenende ohne Corona-Schutz, wie in Hallaschkas Beispiel beschrieben, in Kauf nehmen müsse, soll an dieser Stelle stark bezweifelt werden.

----------------

Mehr TV-Themen:

First Dates: Frau stellt Date Frage – der Schock „Bin fast deine Mutter!“

Michael Wendler: Neue Attacke – ER bekommt sie zu spüren

Masked Singer-Moderatorin Ruth Moschner checkt Mails: Ekelhaft!!!

---------------------

So sollte es im Interesse aller sein, sich um die Schutzmaßnahmen zu kümmern. Ein solches Fehlverhalten mit einem Wespenstich oder einem alkoholisierten Lehrer zu vergleichen, ist da wohl eher unpassend.

Alle Infos zur Corona-Pandemie in Deutschland findest du hier.