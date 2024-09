Thomas Gottschalk hat es wieder getan! „Für immer“

Er hat es wieder getan – und jeder darf es wissen! Thomas Gottschalk hat erneut geheiratet. Der 74-Jährige und seine Karina (62) haben sich die ewige Treue geschworen. Auf Instagram teilte der Entertainer diesen besonderen Moment mit seinen rund 107.000 Followern.

Er steht im weißen Anzug vor ihr, sie trägt ein ebenfalls weißes Kleid. Beide halten sich ganz fest an ihren Händen, als wollten sie sagen: Diese Liebe ist für immer! Thomas Gottschalk kann glücklicher wohl kaum sein. Bereits am 23. August gab sich das Pärchen laut „Bild“ das Ja-Wort.

Thomas Gottschalk teilt intime Hochzeitsfotos auf Instagram

Nun macht es auch Gottschalk selbst ganz offiziell – und das natürlich nicht ohne rührende Worte an seine Karina zu widmen.

„Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza. Ich muss es vielleicht noch lernen, meine innersten Gefühle mit Euch zu teilen, und das ist sicher ein guter Moment dafür! Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever! Auf Trauzeugen haben wir verzichtet. Ihr passt auf uns auf! Ja?“, schreibt Gottschalk zu den zahlreichen Fotos, die er auf Social Media teilte, dazu.

Thea und Gottschalk trennten sich 2019

Der ehemalige „Wetten das…?“-Moderator war schon einmal verheiratet. im März 2019 gaben der Show-Master und seine Frau Thea (79) ihre Trennung bekannt – und das nach mehr als 40 gemeinsamen Jahren!

Doch jetzt gilt die volle Konzentration auf die Gegenwart und Zukunft. Laut der „Bild“ haben die Zwei sich für die Hochzeit ein Haus auf Ibiza gemietet – mit großem Garten und Blick aufs Meer. Nach der Zeremonie soll die Party in einer Strandbar weitergegangen sein. „Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir uns das gewünscht und so war’s dann auch!“, sagte ein glücklicher Gottschalk gegenüber der „Bild“. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Liebe tatsächlich für immer hält.