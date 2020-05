In der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert" lies Thomas Gottschalk keine Gelegenheit aus, gegen Michael Wendler auszuteilen.

Thomas Gottschalk schießt in RTL-Show gegen Michael Wendler: „Gibt es eigentlich auch Menschen, die..."

Es hätte so schön sein können! Barbara Schöneberger hätte die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert" moderiert – und Thomas Gottschalk hätte sich mit Günther Jauch im Team den Aufgaben gestellt.

Doch dann kam alles anders. Und es sollte wohl nicht ganz so laufen, wie Thomas Gottschalk sich das vorgestellt hatte. Die Wahl des Moderators fiel nämlich erneut auf ihn. Eigentlich kein Problem für den Show-Master, der auch durch „Wetten das...?" so einige Jahre an Moderationserfahrung auf dem Buckel hat.

Thomas Gottschalk schießt gegen Michael Wendler

Doch als er die Gäste ankündigen soll, die am Samstagabend gegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger antreten, verliert er kurz die Fassung. Die Moderationskarten werden ihm zugespielt, tapfer liest er die ersten Hinweise auf die Gäste vor. „Ganz Deutschland hat es gefeiert, wie der eine den anderen parodiert hat" – ein erster Hinweis auf die Gegner.

Doch Thomas Gottschalk scheint noch nicht ganz klar zu sein, wen er da als nächstes ankündigen soll.

Bis er die Namen sieht. „Hier sind...". Thomas Gottschalk stockt. Es folgt ein entsetzter Ausruf: „NEIN!". Und dann fallen die Namen: „Oliver Pocher und Michael Wendler". Und dann rollen sie auch schon ins Studio: Michael Wendler auf dem Motorrad, Oliver Pocher auf dem Dreirad. Beide mit „Egal-T-Shirt".

Für RTL eine Sensation: Zum ersten Mal treten die eigentlichen Kontrahenten als Team an.

Foto: Tv Now/ Stefan Gregorowius

Oliver Pocher und Michael Wendler zu Gast in RTL-Show

Doch Michael Wendler soll von fiesen Seitenhieben dennoch nicht verschont bleiben. Denn Thomas Gottschalk nutzt nahezu jede Gelegenheit, gegen den Schlagersänger auszuteilen. „Es gibt ihn also wirklich, der Wendler lebt", stellt er trocken fest. Während Günther Jauch aus dem Hintergrund flüstert: „Sowas macht nur RTL möglich".

Gottschalk als er grade "Oliver Pocher" und "Michael Wendler" auf seinen Moderationskarten gelesen hat. #DSWNWP pic.twitter.com/s1QpGCyjBT — krissi (@raqueImuriIlo) May 2, 2020

Für Thomas Gottschalk geht ab diesem Moment wohl ein entscheidender Teil der Sendung verloren: „Bis vor fünf Minuten waren wir die intellektuelle Sperrspitze des deutschen Fernsehens – dann dieser Absturz".

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Johannes Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

er ist Radio- und Fernsehmoderator sowie Schauspieler

besonders bekannt wurde er als Moderator von „Wetten, dass...?“

die Show übernahm er 1987 von Erfinder Frank Elstner

2011 fand die letzte Ausgabe mit ihm statt

Gottschalk teilt aus: „Gibt es eigentlich Menschen..."

Foto: TvNow/ Stefan Gregorowius

Und es geht munter weiter: „Michael, gibt es eigentlich Menschen, die nett zu dir sind?". Autsch. Selbst den Zuschauern fällt auf, dass Gottschalk an diesem Abend in Austeil-Laune ist: „Zählt eigentlich jemand mit wie oft Gottschalk den Wendler in der Sendung disst?!!".

Anderen wiederum geht das schon fast zu weit: „Veräppeln ist okay, aber offensiv dissen ist Mobbing. Auch, wenn es den Wendler trifft – Mobbing verachte ich", schreibt ein Twitter-Nutzer.

Doch irgendwann scheint sich der erste Groll etwas gelegt zu haben. Irgendwann lässt sich der Moderator dann doch dazu hinreißen: „Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten".