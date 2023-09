Thomas Gottschalk über RTL-Show: „War regelrecht geschockt“

Diese Show ist einzigartig. „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch, Gottschalk, Schöneberger-Show“ bei RTL hält nämlich zumeist das, was ihr Titel verspricht. „Wer wird Millionär?“-Quizmaster Günther Jauch, „Wetten, dass ..?“-Legende Thomas Gottschalk und „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin Barbara Schöneberger wirken vor Beginn der Show völlig ratlos ob dem, was sie in den kommenden Stunden erwarten werde.

Das galt bislang auch für die Gäste der RTL-Show. Auch sie wurden vom Kölner Sender geheim gehalten und den drei Protagonisten erst während der Show präsentiert. Dieses Mal ist das jedoch anders. Am Samstag (16. September 2023) zeigt RTL eine neue Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch, Gottschalk, Schöneberger-Show“ und dieses Mal ist schon vorher bekannt, wer sich mit Günther, Thommy und Babsi messen darf.

RTL-Überraschung für Thomas Gottschalk

Eine Überraschung auch für Thomas Gottschalk selbst. „Wie der Titel unserer Show zurecht sagt, wissen wir nicht, was passiert, und wir wussten auch vorher nie, wer unsere Gäste sind. Deshalb war ich regelrecht geschockt, als ich einen RTL-Trailer sah, in dem Jan Josef Liefers und Andrea Sawatzki als Gäste für diesen Samstag angekündigt wurden! Das ist ein ganz neuer Promo-Move! Natürlich sage ich Barbara und Günther nichts und bin mir bei Günther ziemlich sicher, dass er sich keine Trailer ansieht. Bei Barbara weiß man nie, die ist unberechenbar“, schreibt der Moderator bei Instagram.

Die Fans jedenfalls sind bereits in heller Vorfreude. „Das wird natürlich angeschaut! Auf die Gäste freue ich mich auch. Die Kombination hört sich nach super Unterhaltung an“, schreibt ein Follower Gottschalks bei Instagram. Ein weiterer ergänzt: „Endlich wieder da, ich freue mich schon so sehr darauf und bin gespannt, was alles heute Abend in der Show passiert.“

Ein Dritter ist jedoch auch ein wenig enttäuscht ob der vorweggenommenen Überraschung: „Ja, ich war auch gerade überrascht, dass in deiner Story steht, wer heute eure Gäste sind. Den Trailer bei RTL hatte ich nicht gesehen. Schade eigentlich, ich lasse mich auch gerne überraschen.“