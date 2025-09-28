Thomas Gottschalk auf dem Oktoberfest – DAS geht ihm auf den Senkel

Er ist eine wahre Fernsehlegende und über Generationen hinweg bekannt. Mit „Wetten, dass…“ begeisterte er ein Millionenpublikum, mittlerweile hat sich Thomas Gottschalk größtenteils aus der Fernsehwelt zurückgezogen.

Auf seinem Instagram-Account, dem 144.000 Menschen folgen, nimmt er seine Fans jedoch weiterhin mit durch seinen Alltag. Zuletzt besuchte die TV-Ikone das Münchener Oktoberfest. Doch ein Detail der Feierlichkeiten sorgte für Unmut bei dem Entertainer…

Thomas Gottschalk fehlt die Musik

Am 20. Oktober startete das diesjährige Oktoberfest. Diese Feierlichkeiten möchte sich auch Thomas Gottschalk keineswegs entgehen lassen. Auf seinem Instagram-Profil teilt er nun einen ersten Rückblick mit seinen Fans. Bereits das erste Foto des Karussell-Posts schreit regelrecht „Oktoberfest“. Der Entertainer trägt eine Lederhose und hält seine Partnerin Karina, die in einem Dirndl glänzt, im Arm. Im Hintergrund ist das Schild eines Festzeltes zu sehen, überall hängen Lebkuchenherzen.

Das zweite Bild zeigt den Fernsehstar neben einem Pferd, das feierliche Accessoires trägt. Auch ein fröhliches Selfie mit seiner Liebsten darf natürlich nicht fehlen, schließlich hat das Liebespaar eine grandiose Zeit. Nach einem Festmahl in Form von einer Gänsekeule, Rotkohl und Klößen stoßen Gottschalk und seine Karina am Abend mit einem Drink auf den erfolgreichen Tag an.

„O’zapft is – und wir waren dabei“, lässt Thomas Gottschalk seine Instagram-Fans wissen. Doch ein Detail der Feierlichkeiten ging dem Entertainer wohl gehörig auf den Senkel. Der 75-Jährige berichtet nämlich: „Wobei ich nicht verstehe, warum der Barkeeper am Oktoberfestsamstag auf Geheiß des Münchner Ordnungsamtes ab 20 Uhr ohne musikalische Begleitung arbeiten muss, während der ‚Sänger‘ vor unserem Fenster bis 22 Uhr seine exotischen Gesangskünste per Verstärker präsentieren darf.“ Seinen Unmut möchte der Fernsehstar keinesfalls verbergen.

Trotz des Musikverbots an der Bar scheint Thomas Gottschalk seine Zeit auf dem Oktoberfest genossen zu haben. Gemeinsam mit seiner Karina machen dem Entertainer die Feierlichkeiten am meisten Spaß.