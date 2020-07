Thomas Gottschalk: Mysteriöse Botschaft wirft Fragen auf – DAS steckt dahinter

Was ist denn bei Thomas Gottschalk los?

Der Entertainer hat sich nach zwei Jahren Pause wieder bei Twitter zu Wort gemeldet - mit einer mysteriösen Botschaft. „20.07.2020“ twitterte Thomas Gottschalk am Montag, dahinter ein Herz. Das war es auch schon, mehr gibt der 70-Jährige nicht preis. Am Abend löste der Moderator auf, was dahintersteckt.

Thomas Gottschalk: Mytseriöser Tweet

Kurz nach dem Post entstand ein Rätselraten, was hinter der kryptischen Nachricht steckt. Die Fans haben Vermutungen ganz unterschiedlicher Art. Läuten die Hochzeitsglocken für ihn und Freundin Karina Mroß? Bekommt das Paar ein Baby? Oder feiert er ein Comeback? Die Follower von Thomas Gottschalk sind verwirrt.

20.07.2020 ❤️ — Thomas Gottschalk (@herbstblond) July 6, 2020

Eine Auswahl an Kommentaren:

Thommy ich hab so viele Fragen

Alles Gute

Noch ein 2020er-Comeback?

Top, die Wette gilt!

Comeback des Jahres.

Nur keiner weiß warum..

Glückwunsch zur anstehenden Hochzeit

Ich glaube hier wird geheiratet!

Freu mich für euch beide :) Ihr seid echt ein hübsches Paar

Du wirst wieder Vater?

Thomas Gottschalk und Karina Mroß. Foto: imago images / POP-EYE

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Johannes Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

er ist Radio- und Fernsehmoderator sowie Schauspieler

besonders bekannt wurde er als Moderator von „Wetten, dass...?“

die Show übernahm er 1987 von Erfinder Frank Elstner

2011 fand die letzte Ausgabe mit ihm statt

Was macht Thomas Gottschalk in zwei Wochen?

Auch den Umzug nach Malibu vermuten einige Fans von Thomas Gottschalk unter dem mysteriösen Post. Was wirklich am 20. Juli stattfinden wird?

Das hat Thomas Gottschalk noch am gleichen Abend verraten. In seiner SWR 3-Talkshow erklärt er: Nichts! Er habe mit dem Tweet lediglich herausfinden wollen, wie schnell Medien und das Internet auf einen solchen Post reagieren würden. (cs)