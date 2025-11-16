Gottschalk-Eklat beim Bambi: Ehefrau Karina reagiert knallhart

Die Bambi-Verleihung sollte ein glamouröser Abend werden. Doch für Thomas Gottschalk endete sie in einem echten Eklat. Der Moderator löste mit seinem Auftritt eine Welle der Kritik aus. Und sogar seine eigene Ehefrau Karina verlor die Geduld.

Schon kurz nach der TV-Ausstrahlung machten Zuschauer ihrem Ärger im Netz Luft. Kommentare wie „Was für ein peinlicher TV-Moment für Thomas Gottschalk. Er sollte in Rente gehen“ oder „Gottschalk gehört nicht mehr auf die Bühne“ häuften sich. Viele Fans wirkten schockiert. Sie hatten Thomas Gottschalk in dieser Form noch nie erlebt.

So reagierte Gottschalks Ehefrau auf den Bambi-Skandal

Bei der Übergabe des „Legenden“-Preises an Superstar Cher wirkte der Entertainer fahrig. Er suchte nach Worten, verhaspelte sich und sprach ungewöhnlich langsam. Einige Zuschauer fragten sich, ob er überhaupt weiß, was er da gerade sagt. Als er dann erklärte, Cher sei „die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe“, kippte die Stimmung im Saal. Buhrufe gingen durch den Raum.

+++ Thomas Gottschalks unangenehme „Bambi“-Rede: Buh-Rufe aus dem Publikum +++

Am Tag nach der Verleihung setzte Thomas Gottschalk noch einen drauf. Er erklärte gegenüber der „Bild“: „Karina war ebenfalls sauer.“ Seine Frau reagierte deutlich, denn sie stand während der Gala direkt neben ihm. Ihr Blick sprach Bände. Auch sie erkannte ihren Mann an diesem Abend kaum wieder.

„Ich bin über mich erschrocken“

Thomas Gottschalk zeigte sich später selbst überrascht. „Ich kenne mich so selbst nicht, ich bin über mich selbst erschrocken“, sagte er. Dann gestand er: „Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll.“ Der TV-Star sprach offen über die Panne. Er nannte den Abend peinlich und betonte: „Ich bin gesund und munter.“

Viele Fans fragten sich nach dem Auftritt, ob der Moderator seine Karriere beenden will. Und tatsächlich plant der 75-Jährige längst den Rückzug. Ende des Jahres tritt er zum letzten Mal in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf. Danach will Thomas Gottschalk die große Bühne hinter sich lassen.