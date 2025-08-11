Thomas Gottschalk zeigt eine ganz neue Seite – seine Fans sind begeistert

Thomas Gottschalk überrascht mal wieder – diesmal nicht auf der großen Bühne, sondern in seiner eigenen Küche. Der TV-Entertainer zeigt auf Instagram eine Seite von sich, die viele Fans so noch nie gesehen haben: Statt Mikrofon oder Moderationskarte greift er zur Kartoffel und zaubert ein simples, aber charmantes Gericht im Airfryer.

Mit lockeren Sprüchen, einer Portion Selbstironie und seinem unverkennbaren Charme nimmt Gottschalk seine Follower mit durch das Rezept seiner „Baked Potatoes“. Doch was zunächst als spontane Küchenaktion beginnt, entwickelt sich schnell zum Social-Media-Hit. Und nicht nur das Gericht kommt gut an – sondern vor allem der Mann dahinter.

Thomas Gottschalk überrascht seine Fans

Thomas Gottschalk überrascht seine Fans und begibt sich auf völlig neues Terrain! Auf Instagram nimmt er seine Fans dabei mit: „Ich bin ja hier auf Instagram eher als Wandervogel bekannt. […] aber heute wird gekocht Freunde, denn es ist kein Wanderwetter und es hat keinen Sinn, dass ich euch durch den Regen schleife. Wir machen meine Baked Potatoes entweder mit Tzaziki oder mit Sour Cream und Schnittlauch im Airfryer. Da ich ja bekanntlich eine faule Sau bin, habe ich gedacht ich greife zum Airfryer.

Nachdem er seinen Zuschauern binnen drei Minuten Schritt für Schritt alles erklärt, wird es schließlich Zeit für den Geschmackstest und ein abschließendes Fazit von Thomas Gottschalk: „Und jetzt probiere ich mal – Mhhh, hervorragend. Ihr habt meine Begeisterung für den Airfryer sicherlich bemerkt. Falls ihr tolle Rezepte dafür habt gerne her damit.“ Zu seinem Kochvideo scheibt der TV-Star: „Statt die Kalorien wegzuwandern, bleibt einem bei diesem Wetter nur die Alternative, sich diese anzufuttern. Los geht’s…“

Fans sind hellauf begeistert

Thomas Gottschalks Kochkunst ist ein voller Erfolg – nicht nur im Geschmackstest: Auch das Urteil seiner Zuschauer zu Thomas Gottschalks neuer Seite fällt durchweg positiv aus:

„Das ist wirklich eine sehr ruhige Koch-Vorstellung gewesen.“

„Lieber Thomas, was für eine Freude, dir bei der Zubereitung dieser lecker Kartoffeln zuzuhören und auch zuzusehen. Einfach großartig!“

„Mega. Das sieht aber verdammt lecker aus. Tolles Rezept!“

„Wetten, dass… Thomas mit dem Airfryer umgehen kann ? Toppi!“

„Das erste Koch-Reel, was ich bis zum Ende geschaut habe! Sehr gut gemacht!“

„Wie cool ist das denn! Thomys Kochstudio – genial! Und dein goldisches Lächeln. Man schmilzt förmlich dahin!“

Thomas Gottschalk beweist mit seinem kleinen Küchenausflug, dass er auch abseits der TV-Welt für gute Unterhaltung sorgen kann. Mit Witz, Ehrlichkeit und einem überraschend leckeren Ergebnis begeistert er seine Community. „Thomys Kochstudio“ hat definitiv Potenzial zur Kult-Kategorie – und wer weiß, welche Rezepte da noch folgen.