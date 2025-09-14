Thomas Gottschalk nach Date-Night enttäuscht – „Das ging schön daneben“

Na, das hat sich Thomas Gottschalk wohl anders vorgestellt. Eigentlich hatte er ein romantisches Date mit seiner Partnerin Karina geplant. Doch nach dem Dinner in einem edlen Münchener Restaurant ging plötzlich alles den Bach runter.

Auf Instagram teilt Thomas Gottschalk private Einblicke mit seinen Followern. Sein Plan für den Abend: Ein schickes Abendessen mit anschließender Drohnenshow. Plötzlich macht sich allerdings Enttäuschung breit.

Seit einiger Zeit ist Thomas Gottschalk bei Instagram aktiv. Dort versorgt er seine 144.000 Follower mit Updates aus seinem Leben. In seinem neusten Beitrag erzählt er ihnen von seiner Date-Night mit Partnerin Karina.

„Das ging schön daneben. Der Samstagabend war von mir generalstabsmäßig durchgeplant. Erst wollte ich Karina ins Steakhaus entführen und danach wollten wir uns ansehen, wie der Himmel über München von 150 Drohnen in ein Lichtermeer verwandelt werden würde“, schreibt der Moderator auf Instagram. Doch der zweite Programmpunkt fiel ins Wasser.

DAS hat sich Thomas Gottschalk anders vorgestellt

„Für 21.10 Uhr war das Drohnenspektakel über der Isar angekündigt, und wir standen zur richtigen Zeit gemeinsam mit Tausenden von Schaulustigen auf der Ludwigsbrücke. Doch der Himmel über München blieb dunkel. Die Drohnen hatten mit „technischen Problemen“ zu kämpfen und blieben am Boden, wie ein Sprecher der Feuerwehr durch sein mickriges Megafon bekannt gab“, schreibt Gottschalk.

Die Fans des Moderators können seinen Ärger durchaus verstehen. In den Kommentaren freuen sie sich aber auch gleichzeitig über den Einblick, den der 75-Jährige ihnen gegeben hat.