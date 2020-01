Thomas Gottschalk schießt gegen Cathy Hummels – „Da ist etwas...“

Fiese Attacke gegen Cathy Hummels.

Thomas Gottschalk hat im Podcast „Spiegel Live“ über seinen bevorstehenden 70. Geburtstag erzählt und dabei zum fiesen Seitenhieb gegen die Influencerin ausgeholt. Auch gegen einen anderen Promi teilte er aus.

Thomas Gottschalk wird 2020 stolze 70 Jahre alt. Auf sein Leben blickt der ehemalige „Wetten, dass...?-Moderator mit seinem Buch „Herbstbunt: Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd“ zurück. Im Oktober sprach Thomas Gottschalk auf der Frankfurter Buchmesse über seine eigene und der heutigen Jugend. Im Podcast des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ verteilt Thomas Gottschalk Spitzen gegen Influencer und die moderne Medienwelt.

Thomas Gottschalk lässt kein gutes Jahr an heutige Jugend

Warum Thomas Gottschalk berühmt ist? Das weiß der Entertainer. Es lag an der damaligen Zeit, als es noch kein Internet und etliche TV-Programme gab. „Bis 17 Uhr gab es nur ein Testbild. Wenn mir das Programm nicht gefallen hat, musste ich aufstehen. Dann ist die Antenne verrutscht. Da blieb man dann lieber sitzen. Das ist der Grund, warum ich weltberühmt bin.“

Thomas Gottschalk wird dieses Jahr stolze 70 Jahre alt.

Auch war zu seiner Jugend alles einfacher. Sich als Teenie für die Umwelt einsetzen zu müssen, das war nicht normal. Political Correctness gab es nicht. „Ich habe das Glück gehabt, in einer Zeit zu leben, in der man sich mit 14 überlegt hat, ob die Beatles oder die Stones besser sind – und nicht, ob man die Welt oder den Wald retten muss.“

Ganz locker flockig sagt Thomas Gottschalk im Interview: „Ich habe das Waldsterben überlebt. Bin immer nach München gefahren und habe gesehen, naja, ein paar Bäume stehen ja noch.“

„Gottschalk liest?“ – Eine Literatursendung mit Thomas Gottschalk

Heute ist in der schnelllebigen medialen Welt alles anders. Vor allem soziale Netzwerke haben sein Leben in den letzten Jahren verändert. „Ich habe angefangen zu twittern. Irgendwann dachte ich: Bin ich bescheuert?“ Denn Thomas Gottschalk fing an, seine Kaffeetasse zu fotografieren. Grund: „Weil irgendein 14-Jähriger getwittert hat: 'Ich finde das genial, wie du mich abholst'. Du fängst an, dich deinen Followern zu ergeben. Du fütterst sie an und du musst sie dauernd bei Laune halten.“

Das Phänomen Social Media kann Thomas Gottschalk nicht ganz begreifen: „Es gibt ja diese Follower bei Instagram, wo 14-Jährige ohne Not irgendwelchen fremden Menschen auf Twitter oder auf Facebook folgen, der nix anderes kann, als einen Lippenstift richtig halten.“

Auch sein Sohn kann ohne Youtube, Facebook und Co. nicht. Er nutzte ein Video, um zu lernen, wie man eine Krawatte bindet. „Ich dachte, wer ist denn da mit im Badezimmer. Stellt der Trottel sich doch tatsächlich sein Handy auf.“ Dann wird er Gottschalk laut: „Dann habe ich gesagt: frag doch mich!“

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Gottschalk wird am 18. Mai 70 Jahre alt

Er wurde in Bamberg 1950 geboren

Thomas Gottschalk hat Germanistik und Geschichte in München studiert

1971 startete er seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk

Er wurde vor allem durch die Show „Wetten, dass...?“ bekannt

1987 bis 2011 moderierte er die Sendung im ZDF

Thomas Gottschalk lästert über Kai Pflaume und Cathy Hummels

Dann zieht er Kai Pflaume durch den Kakao: „Der fotografiert jedes Wurstbrot, bevor er es isst und stellt es ins Netz. Das kann nicht mein Leben sein.“ Den Hype um Menschen, die ihr Leben öffentlich präsentieren, versteht Thomas Gottschalk einfach nicht: „Heute rennen Millionen Ärsche anderen Millionen Ärschen hinterher. Das begreife ich nicht.“

Dafür kreidet er aber den fehlenden Hang der Jugend zur Natur an: „Ich bin mit zwölf auf einen Baum geklettert. Die Notwendigkeit für junge Leute heute darauf zu klettern, gibt es nicht mehr. Die haben da eine App für.“

Auf der Buchmesse saß Thomas Gottschalk vorher neben Spielerfrau Cathy Hummels. Ihm wurde gesagt, dass sie sehr viele Follower habe, sie sei eine Influencerin. „Dann habe ich sie mir angeguckt und gesagt: 'Echt? Wie mein Sohn vorm Apfelbaum'.“ Früher waren es Günther Grass und Ranicki, die die Jugend begeisterten, heute Cathy Hummels. „Ich bin kein Kultur-Pessimist: Aber da ist etwas verrutscht.“

Thomas Gottschalk kritisiert Cathy Hummels Posts:

Thomas Gottschalk lassen Shitstorms kalt

Er gibt selbst zu, mit seinen Äußerungen mehrere Shitstorms ausgelöst zu haben, aber die ließen ihn kalt: „Die haben mich nie eingeholt. Wenn ich samstags Mist erzählt habe, stand drei Wochen später in der 'Hörzu', dass der Gottschalk Mist erzählt hat. Das hat dann keinen mehr interessiert.“

Thomas Gottschalk (rechts) auf einer Bühne mit Cathy Hummels, mit Bülent Ceylan.

Wenn er aber heute daneben schlägt, sei der Shitstorm schon zwei Minuten später in Gange. „Die Dauererregung über alles was passiert, die bin ich nicht gewohnt.“ Er nehme den Hass im Internet einfach nicht zu Kenntnis. „Das faszinierende an dieser Online-Welt ist ja, dass sie nicht existiert, wenn du sie nicht zu Kenntnis nimmst“, sagt er im Interview mit „Spiegel“.

Thomas Gottschalk wird anlässlich seines 70. Geburtstages dieses Jahr eine einmalige Ausgabe von „Wetten, dass..?“ am 7. November aus Offenburg moderieren.