Thomas Gottschalk mit trauriger Nachricht – „Mein Arzt hat gesagt ...“

2016 hat Moderator Thomas Gottschalk (69) sein Radio-Comeback bei Bayern 1 gefeiert, war seitdem nicht aus dem Programm wegzudenken. Doch jetzt ist schon wieder Schluss!

Thomas Gottschalk hört völlig überraschend aus gesundheitlichen Gründen mit seiner Radio-Sendung bei Bayern 1 auf. Gottschalk in seiner Sendung am Sonntagabend: „Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert.“ Und dann weiter, wohl auch etwas scherzhaft gemeint: „Mein Arzt hat mir gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse.“ Und weiter: „Aber jetzt gehen wir die Sache ein bisschen langsamer an.“

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Johannes Gottschalk ist ein deutscher Radio- und Fernsehmoderator

Er wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

Thomas Gottschalk ist 1,92 Meter groß

Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

Thomas Gottschalk will in Zukunft kürzer treten. Foto: imago images

Die Botschaft ist ernst. Gottschalk hört (vorerst) auf! Der Bayerische Rundfunk (BR) hat mitgeteilt, dass er seine monatliche Sendung „aus persönlichen Gründen“ vom kommenden Jahr an nicht mehr moderieren werde. Auf Twitter schreibt Bayern 1: „Die Gesundheit fordert mehr Ruhe.“

Die Gesundheit fordert mehr Ruhe: Ab dem kommenden Jahr wird @herbstblond seine regelmäßige Radioshow auf BAYERN 1 nicht mehr moderieren. Aber er hat zugesagt, auch künftig für das ein oder andere Special zur Verfügung zu stehen. #Gottschalk — BAYERN 1 (@bayern1) December 1, 2019

Gottschalk verspricht Rückkehr

Sorgen brauchen sich seine Fans aber nicht machen. Gottschalk: „Es ist weder so, dass es mir schlecht geht noch, dass ich mich aus irgendwelchen Gründen zurückziehe. Nichts ist und nichts bleibt wie es war.“ Um dann ein Versprechen abzugeben: „I will be back.“

Markus Lanz hat wie Thomas Gottschalk „Wetten, dass..?“ moderiert. Er übernahm di e Sendung ab 2012. Foto: imago images / APress

Neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ in 2020

Das wird er spätestens im November 2020. Dann nämlich wird er nochmal für eine Ausgabe „Wetten, dass..?“ aus Offenburg (Baden-Württemberg) moderieren. Fans können sich also schon jetzt auf Nächstes Jahr freuen.