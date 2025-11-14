Thomas Gottschalk meldet sich nach Bambi-Desaster – „Ist mir auch peinlich“

Glamour, Blitzlicht, gespannte Blicke: Bei einer Preisverleihung wie dem Bambi erwarten viele Zuschauer perfekte Auftritte. Doch selbst Routiniers geraten manchmal ins Straucheln. Genau das erlebte Thomas Gottschalk am Donnerstagabend (13. November), als er neben Pop-Ikone Cher auf der Bühne stand und die Stimmung plötzlich kippte.

Was zunächst wie ein souveräner Moment wirkte, verwandelte sich in eine Szene, die im Saal und im Netz sofort Diskussionen auslöste. Denn Thomas Gottschalk, sonst gewohnt locker, präsentierte sich ungewohnt unsicher und verlor während der Übergabe der Auszeichnung mehrfach den Faden. Jetzt klärt Gottschalk über den Vorfall auf.

Thomas Gottschalk erklärt die Verwirrung

Die Aufgabe schien eigentlich klar: Gottschalk sollte Cher den Bambi in der Kategorie „Legende“ überreichen. Doch statt eines routinierten Auftritts lieferte Thomas Gottschalk eine überraschend holprige Performance ab. Zunächst verpasste er fast seinen Einsatz, dann sprach er auffällig langsam, verhedderte sich. Als er zu Cher sagte: „Du bist die einzige Frau, die ich je ernst genommen habe“, reagierten einige Gäste mit Buh-Rufen.

Einen Tag später schildert er bei „Bild“, wie es zu der Situation kam: „Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel.“

Thomas Gottschalk hatte Blackout

Tatsächlich saß dort nicht Cher, sondern Schauspielerin Sophie Berner, die sie im Musical verkörpert. Die doppelte Erscheinung irritierte Thomas Gottschalk so sehr, dass er kurz glaubte, die „Verstehen Sie Spaß?“-Leute hätten ihm einen Streich gespielt. Nach der Verwechslung stand die echte Cher wieder vor ihm. In diesem Moment verlor der Moderator den Faden.

Der Moderator sagt, das Missgeschick sei ihm für Cher und auch für Ehefrau Karina unangenehm: „Ich habe mich so auch noch nicht gesehen. Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina war ebenfalls sauer.“

Cher und Thomas Gottschalk kennen sich seit langer Zeit. Beide lebten früher in Malibu, nur wenige Minuten voneinander entfernt.