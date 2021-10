Thomas Anders lässt die Bombe platzen: „Lasst euch überraschen“

Thomas Anders hat die Bombe platzen lassen! Auf seinem Instagram-Account hat der Sänger seinen Fans eine krasse Ankündigung gemacht.

Lange Zeit galt Thomas Anders zusammen mit Dieter Bohlen und „Modern Talking“ als DAS deutsche Pop-Duo schlechthin. Mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul oder „Cheri, Cheri Lady” landeten die beiden Vollblut-Musiker regelmäßig große Charterfolge.

Das ist Thomas Anders:

Thomas Anders wurde am 1. März 1963 in Mörz als Bernd Weidung geboren

Thomas Anders wurde zusammen mit Dieter Bohlen als „Modern Talking“ weltberühmt

2017 startete Thomas Anders mit deutschen Songs durch. Er brachte das Album 'Pures Leben' raus

In der vierten Staffel von „The Masked Singer“ steckte Thomas Anders im Kostüm der Schildkröte

Zusammen mit Florian Silbereisen veröffentlichte Thomas Anders schon mehrere Duette

Zusammen mit seiner Frau Claudia hat er den Sohn Alexander

Thomas Anders lässt die Bombe platzen

Doch mit „Modern Talking“ ist es schon lange vorbei. Thomas Anders ist aber auch weiterhin als Sänger tätig. Am Samstag gibt es jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen für alle Fans des 58-Jährigen.

„Neuer Duett-Auftritt mit Thomas Anders und Florian Silbereisen – lasst euch überraschen, was wir für euch im Gepäck haben! Schaltet ein am Samstag, den 23. Oktober 2021 um 20:15 Uhr in der ARD. Endlich wieder ‚Schlagerboom‘ – Live mit Publikum. Ich freue mich sehr auf meinen lieben Freund und Duett-Partner Florian Silbereisen sowie auf meinen phantastischen Kollegen“, lässt Thomas Anders seine rund 124.000 Abonnenten auf Instagram wissen.

Thomas Anders tritt mit Florian Silbereisen im Duett auf

Und die können ihr Glück kaum fassen: „Manchmal werden Träume wahr“, „Jaaa, ich freu mich riesig. Das wird sicher wunderschön wie immer“ oder „Ich freu mich schon sooo. Endlich wieder“, kommentieren die Fans fleißig unter dem Bild.

Bei so vielen netten Kommentaren dürfte bei Thomas Anders die Vorfreude mit Sicherheit noch gestiegen sein.

Musiker-Kollege Roland Kaiser hingegen hatte kürzlich eher weniger gute Neuigkeiten für seine Anhänger. Warum, das liest du in diesem Artikel. (cf)