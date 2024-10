Theresia Fischer privat: Für die Liebe legte sie sich gleich zwei Mal unters Messer

Eine Frau im Brautkleid schreitet im Live-Finale von „Germany’s Next Topmodel“ bei ProSieben über den Laufsteg, neben ihr ein Trauzeuge im Murmeltier-Kostüm. Am Ende geben sich Theresia Fischer und ihr deutlich älterer Freund das Versprechen für die Ewigkeit. Diesen TV-Moment werden GNTM-Fans wohl nie vergessen. So hat sich die Kandidatin in der 14. Staffel von GNTM ihren Namen gemacht. Doch wie tickt Theresia Fischer privat?

Schon während der Castingshow fiel Theresia Fischer mit ihrer extrovertierten, verrückten Art auf. Im Finale kämpfte Theresia Fischer nicht um den Sieg, sondern machte Platz zwei beim „Best Personality Award“. Eigentlich klingt das nach einem erfolgreichen Abend. Doch wieso flossen bei Theresia Fischer privat nach der Hochzeit die Tränen? Was das mit ihrer Beinverlängerung zu tun hatte, verraten wir dir.

Theresia Fischer privat: Für ihre Jungliebe reichte sie die Scheidung ein

Nach der GNTM-Hochzeit verließ Theresia Fischer ihren Mann für einen anderen. Foto: imago images/Eventpress

Während ihrer Zeit bei GNTM war Theresia Fischer mit dem 28 Jahre älteren Thomas Behrend zusammen. Im Finale der Castingshow gaben sich Theresia Fischer und der Dokumentarfilmer das Ja-Wort. Nach verschiedenen Angaben sollen die Eltern der GNTM-Kandidatin überhaupt nicht begeistert von der Ehe gewesen sein. Als Theresia Fischer 2020 bekannt gab, beim Start der Beziehung zum damals 30-jährigen Freund Thomas erst 14 gewesen zu sein, sorgte das privat und im Internet für heftige Kritik. Heute ist bekannt: auch Theresia Fischer war mit der Heirat von Ehemann Thomas nicht glücklich. Angeblich flossen sogar Tränen. Doch das lag nicht etwa an der super unangenehmen Live-Zeremonie mit Riesen-Maskottchen Herbert. Mit der Hochzeit wusste die GNTM-Kandidatin, dass sie ihre Jugendliebe endgültig verloren hatte.

Nach sieben Jahren Beziehung reichte Theresia Fischer 2022 die Scheidung von ihrem Ehemann Thomas ein. Schon fünf Monate nach der Trennung von Thomas Behrend stand ein neuer Freund an der Seite von Theresia Fischer – und zwar kein Geringerer als ihre Jugendliebe Stefan. Mit 18 hatte Theresia Fischer den 26 Jahre älteren Zahnarzt Stefan Kleiser über ein Datingportal kennengelernt. Was das bedeutet? Theresia Fischer gab im Februar 2024 in der VOX-Doku „Wo die Liebe hinfällt“ bekannt, drei Jahre lang ein privates Doppelleben geführt zu haben. Denn über drei Jahre liebte sie beide Männer. Als ihr neuer Freund Stefan sie vor die Wahl stellte, reichte Theresia Fischer die Scheidung von ihrem Mann ein. Kurz darauf zog die Hamburgerin mit Stefan nach Freiburg. 2024 sind Theresia Fischer und ihr Freund Stefan als Promi-Paar im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Theresia Fischer nahm privat DIESEN gravierenden Schönheits-Eingriff vor

Schon drei Jahre vor ihrer Teilnahme bei Germany’s Next Topmodel ließ sich Theresia Fischer an den Beinen operieren. Theresia Fischer unterzog sich 2016 einer Beinverlängerung. Durch die Oberschenkelverlängerung wurde sie 8,5 Zentimeter größer. Eigentlich hatte die Hamburgerin Theresia Fischer auf Lehramt evangelische Theologie und Geschichte studiert. Die Beinverlängerung gab ihr den entscheidenden Push, um es 2019 bei GNTM als Model zu probieren.

Es dauerte nicht lang, bis nach der Castingshow die zweite OP folgte. 2022 wurden Theresia Fischers Unterschenkel bei der Beinverlängerung um 5,5 Zentimeter verlängert. Insgesamt änderte sich die Größe von Theresia Fischer von 1,70 Meter auf 1,84 Meter. Die Beinverlängerung hält Theresia Fischer privat inzwischen für einen gravierenden Fehler. Aber wieso?

Beinverlängerung: DARUM legte sich Theresia Fischer unters Messer

Während der Schulzeit wurde Theresia Fischer privat vor allem wegen ihres Aussehens gemobbt. Nach eigenen Angaben ist die Schulzeit aber nicht der Grund für die Beinverlängerung – dahinter stecken in Wahrheit jahrelange emotionale Manipulation. Und zwar von Theresias Ex-Freund Thomas Behrend. Der „Bild“ verriet Theresia Fischer, Ex-Mann Thomas hätte auf große Frauen gestanden und ihr das deutlich gemacht. „Es gab jemanden, von dem ich so abhängig war und hörig war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe.“

Im Gespräch mit „Gala“ bezeichnete Theresia Fischer ihren Ex-Mann als Narzisst. Über acht Jahre hätte sie nicht nur körperliche, sondern auch seelische Schmerzen ertragen müssen. Folge der Beinverlängerung waren Knocheninfektionen und Knochenhautentzündungen. Die Krönung: Obwohl Ex-Freund Thomas die 150.000 Euro hohen Kosten der Beinverlängerung tragen wollte, hat Theresia Fischer nichts von diesem Geld gesehen.

