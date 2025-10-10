„The Voice“: Shirin David geht vor Kandidatin auf die Knie – „Möchtest du?“

Endlich ist es wieder so weit und Musikfans dürfen sich über neue Folgen von „The Voice of Germany“ freuen. Am Freitag (10. Oktober) flimmert die sechste Episode der 15. Staffel über die Fernsehbildschirme. Und ProSieben hat auch in diesem Jahr wieder für eine hochkarätige Jury gesorgt. Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und das Duo Michi Beck & Smudo suchen nach den begabtesten Sängern Deutschlands.

Eine Kandidatin der aktuellen Folge hat es der Jury ganz besonders angetan. Shirin David zögert keine Sekunde und geht kurzerhand vor der Sängerin auf die Knie. Was dann folgt, ist TV-Gold.

„The Voice“-Kandidatin verdreht Coaches den Kopf

Die erste „The Voice“-Kandidatin des Abends heißt Kamai Karic, ist 18 Jahre alt, kommt aus Bochum und macht gerade ihr Abitur. An diesem Abend performt sie den Song „Diamonds Are the Girls Best Friend“ von Marilyn Monroe. Selbstbewusst stolziert die junge Sängerin auf die Bühne, die Band fängt an zu spielen und auf die Stimme der Kandidatin folgt ein tosender Applaus des Publikums. Auch die Jury ist direkt hellauf begeistert.

Nach nur wenigen Sekunden drücken Shirin David und Michi & Smudo fast zeitgleich den Buzzer und wollen Kamai somit in ihr Team aufnehmen. Kurze Zeit später buzzern auch Rea und Nico – alle vier Coaches haben sich für die Sängerin entschieden. Nach ihrem Auftritt ist der Kampf um das junge Talent eröffnet! Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den Juroren darf Kamai noch einen selbst geschriebenen Song singen. Auch mit ihrem italienischen Lied bringt sie die Herzen der Coaches zum Schmelzen.

Shirin David gibt alles

Nach der Darbietung hält Shirin David es nicht mehr aus und springt von ihrem „The Voice“-Stuhl auf. Die Rapperin erzählt: „Ich habe mir damals meinen allerersten 1-Karat Diamanten gekauft. Und ich möchte ihn ihr ausleihen.“ Die Musikerin läuft auf die Bühne, was dann passiert, ist unfassbar. Shirin geht auf die Knie, hält Kamai wie bei einem Hochzeitsantrag den Ring hin und sagt: „Deshalb frage ich dich heute: Möchtest du in mein Team?“ Bevor die Kandidatin antworten kann, übergibt Shirin ihr den Ring und geht wieder auf ihren Platz zurück.

Dann ist der große Moment der Entscheidung gekommen. Die „The Voice“-Kandidatin sagt begeistert „Frauenpower ist die beste Power“ und entscheidet sich tatsächlich für Shirins Team. Die Rapperin ist überglücklich und umarmt ihren Schützling. Diesen besonderen Moment wird Kamai garantiert niemals vergessen.