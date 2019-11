„The Voice Senior“: Yvonne Catterfeld völlig fassungslos – weil SIE auf der Bühne steht

Am Samstag startet endlich die zweite Staffel von „The Voice Senior“. Anders als beim großen Bruder „The Voice of Germany“, bei dem gerade erst die 19-jährige Claudia Emmanuela Santoso gewonnen hat, stehen bei „The Voice Senior“ nur Kandidaten ab 60 Lenzen an.

Die älteste Kandidatin dabei ist die mittlerweile 95-jährige Cilli aus Essen. Und sie ist es auch, die Jurorin Yvonne Catterfeld im Trailer zur neuen Staffel „The Voice Senior“ völlig aus den Socken haut.

The Voice Senior: Essenerin haut Yvonne Catterfeld aus den Socken

The Voice Senior: Kandidatin Cilli aus Essen war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 94 Jahre alt. Foto: SAT.1 / André Kowalski

So zumindest erscheint es im ersten Trailer der Gesangsshow. Steht die 95-jährige Essenerin da doch im blinkenden, schwarzen Pailletten-Outfit auf der Bühne, verrät den Juroren ihr Alter.

----------------

Das ist „The Voice Senior“:

The Voice Senior ist eine Adaption von The Voice of Germany

Bei The Voice Senior dürfen nur Kandidaten teilnehmen, die 60 Jahre und älter sind

Neben The Voice Senior gibt es auch The Voice Kids

Die neue Staffel von The Voice Kids startet im Frühjahr 2020

Im Dezember beginnen die Dreharbeiten

Wie Sat 1 bekannt gab, werden 2020 Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Sasha und Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinder-Musik-Band Deine Freunde auf den roten Jury-Stühlen sitzen

Florian Sump dürfte vielen Musikfans als der ehemalige Schlagzeuger der 90er-Erfolgsband Echt bekannt sein

---------------------

Das scheint Yvonne Catterfeld so umzuhauen, dass sie ihr Gesicht in den Händen vergräbt, kaum zu glauben scheint, wen sie da gerade auf der Bühne bewundern durfte.

Am Samstag startet The Voice Senior

Ob die 95-Jährige es in die nächste Runde schafft, und wie sich die anderen Kandidaten schlagen, siehst du ab Sonntagabend (24. November), um 20.15 Uhr auf Sat 1.

+++ „The Voice of Germany“: Claudia gewinnt – dann passiert DIESE TV-Panne +++

In der Jury sitzen in diesem Jahr Yvonne Catterfeld, Sänger Sasha, Kelly-Family-Legende Michael Patrick Kelly sowie die BossHoss-Mitglieder Alec Völkel und Sascha Vollmer.

+++ „The Voice of Germany“: Kandidat begeistert Sido – der Rapper unterbreitet ihm ein irres Angebot +++