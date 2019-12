The Voice Senior: Schock bei der Aufzeichnung – Kandidat erleidet Herzinfarkt

„The Voice Senior“ sollte seine große Bühne werden. Lutz aus Verden wollte in dem Ableger der Erfolgsshow „The Voice of Germany“ richtig weit kommen. Schaffte es sogar ins Team von Sasha. Doch dann machte dem „The Voice Senior“-Star seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.

The Voice Senior: Herzinfarkt während der Aufzeichnung

Bei den Aufzeichnungen im August erlitt Lutz einen Herzinfarkt. Der Bild am Sonntag sagte der „The Voice Senior“-Sänger: „Ich hatte am Tag eine Bandprobe für die Sing-offs, war guter Dinge und habe mich abends ins Bett gelegt. Dann ist es passiert. Vorher hatte ich schon ein leichtes Ziehen in der Brust gespürt, konnte das aber gar nicht zuordnen. Irgendwann kam dann richtig Druck auf die Brust.“

----------------

Das ist „The Voice Senior“:

The Voice Senior ist eine Adaption von The Voice of Germany

Bei The Voice Senior dürfen nur Kandidaten teilnehmen, die 60 Jahre und älter sind

Neben The Voice Senior gibt es auch The Voice Kids

Die neue Staffel von The Voice Kids startet im Frühjahr 2020

Im Dezember beginnen die Dreharbeiten

Wie Sat 1 bekannt gab, werden 2020 Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Sasha und Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinder-Musik-Band Deine Freunde auf den roten Jury-Stühlen sitzen

Florian Sump dürfte vielen Musikfans als der ehemalige Schlagzeuger der 90er-Erfolgsband Echt bekannt sein

---------------------

The Voice Senior: Kandidat kann noch Arzt anrufen

Zum Glück ist Lutz noch in der Lage einen Arzt anzurufen. „Ich habe den Notarzt gerufen, der nach fünf Minuten sofort da war. Die haben mir gesagt, dass ich einen Herzinfarkt und auch richtig viel Glück hatte, weil ich einen starken Herzmuskel habe. Ich habe früher viel Sport gemacht, Judo und Fußball. Das hat mir jetzt das Leben gerettet.“

+++ „The Voice Senior“: Yvonne Catterfeld völlig fassungslos – weil SIE auf der Bühne steht +++

Für die Show reichte es jedoch nicht mehr, so die BamS. Bei den Sing-offs am Sonntagabend (20.15 Uhr, Sat1) ist Lutz also nicht zu sehen. Vielleicht reicht es aber für die Staffel im kommenden Jahr. Es wäre Lutz zuzutrauen.