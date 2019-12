„The Voice Senior“ (Sat1): Wer gewinnt das Finale?

Am Sonntagabend geht es für die Teilnehmer von „The Voice Senior“ um den Sieg. Jeder der vier Coaches schickt jeweils zwei Finalisten ins Rennen. Wer wird die Jury und das Publikum am meisten begeistern? Das Finale wird ab 20.15 Uhr (Sat1) live aus Berlin übertragen.

Wer hat die besten Karten „The Voice Senior“ zu gewinnen?

Seit letzter Woche stehen die acht Finalisten fest. Und alle Teams wollen am liebsten gewinnen. Doch wer hat die besten Chancen? Wird Sasha den Titel verteidigen können und die zweite Staffel „The Voice Senior“ mit einem seiner Kandidaten gewinnen?

In Sashas Team stehen die Talente Monika Smets (68) und Claus Diercks (66) im Finale. Monika sorgte in der letzten Folge mit dem Lied „ Ave Marie“ für Gänsehaut beim Publikum. Auch Coach Sasha konnte sie zu Tränen rühren. Der „Blues-Man“ Claus sorgte hingegen für Party-Stimmung mit dem Song „Trouble“ und riss die Zuschauer von den Stühlen.

Yvonne Catterfeld entscheid sich dafür, Dennis Le Green (65) und Micheal Poteat (60) ins Finale zu schicken. Le Green überzeugte mit seinem Auftritt und der Songauswahl „Circle of Life“, bekannt aus dem Film „König der Löwen“. Teamkollege Micheal Poteat merkt man das Alter nicht an. Er gab Vollgas auf der Bühne und steckte das Publikum mit guter Laune an.

Frauenpower bei Team Michael Patrick Kelly

Eva Norel (67) und Silvia Christoph (69) gehen für Team Michael Patrick ins Rennen. Schon bei den Blind Auditions riss Eva alle von den Stühlen. In der letzten Folge trat sie als Diva auf die Bühne und zeigt wie gefühlvoll sie singen kann. Ganz anders Silvia, sie rockte ab und gab von Anfang an mit dem Song „Nutbush City Limits“ Vollgas.

Stark ist auch das Team BossHoss. Renate Akkermann (80) überzeugte als „Grande Dame“ mit dem Titel „Die Liebe Bleibt“. Schnell flossen auch im Publikum die Tränen. Ob sie das auch heute Abend mit ihrem Auftritt schafft? Ihr Teamkollege Dieter „Monty" Bürkle (75) hat schon Erfahrungen als professioneller Sänger. Doch das zählt an diesem Abend nicht, es zählt mit dem finalen Auftritt, das Publikum vor dem Fernseher zu überzeugen. Fest steht, alle Teams haben starke Kandidaten.

Die Coaches werben derweil auf den Social-Media-Kanälen für ihr Team. The BossHoss sind vor der Sendung sogar nochmal ab 19.10 Uhr live auf Facebook. (mia)