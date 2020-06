The Voice of Germany bekommt eine neue Jury.

„The Voice of Germany“: SIE ersetzt Sido in der Jury!

Überraschende Neuigkeiten von „The Voice of Germany“!

Nachdem vor Kurzem bekannt geworden war, dass Rapper Sido in der neuen Staffel nicht mehr dabei ist, soll nun schon ein Ersatz für „The Voice of Germany“ gefunden worden sein. Wie die „Bild“ aus Produktionskreisen erfahren haben will, handelt es dabei um keine Unbekannte.

„The Voice of Germany“: SIE kehrt zurück

Demnach soll Yvonne Catterfeld, die bereits von 2016 bis 2019 in der Jury der Castingshow saß, zurückkehren. Nach drei Jahren hatte die 40-Jährige die Show verlassen, um sich anderen Projekten zu widmen. Bei der Jubiläumsstaffel zum zehnjährigen Bestehen von „The Voice of Germany“ soll sie nun wieder dabei sein.

+++ The Voice of Germany: Sido nach einer Staffel raus – DAS ist der Grund +++

Yvonne Catterfeld Foto: imago images / Future Image

+++ „Wer wird Millionär“: Kandidat springt plötzlich vom Stuhl auf, als er die Millionen-Frage gestellt bekommt +++

-----------

Das ist Yvonne Catterfeld:

geboren am 2. Dezember 1979 in Erfurt

sie ist Sängerin und Schauspielerin

2001 erschien ihre erste Single

von 2002 bis 2005 war sie bei GZSZ in der Rolle der Julia Blum zu sehen

2003 gelang ihr mit der von Dieter Bohlen produzierten Single „Für dich“ auch der musikalische Durchbruch

in den Staffeln sechs bis acht saß sie in der Jury von „The Voice of Germany“

-----------

+++ Cathy Hummels vor Gericht! „Muss ich mir Sorgen machen?“ +++

Prosieben hat sich noch nicht dazu geäußert. Lediglich den Abgang von Rapper Sido hatte der Sender vergangene Woche bestätigt. Sprecher Christoph Körfer erklärte: „Sido wird in der Jubiläumsstaffel von ‚The Voice of Germany‘ nicht dabei sein. Für die Jubiläumsstaffel bereiten wir eine neue Konstellation unter den Coaches vor. Wer in der zehnten Staffel auf den roten Stühlen sitzt, werden Sat.1 und ProSieben rechtzeitig bekannt geben.“

+++ ZDF verkündete Ende von beliebter Schlagershow im Jahr 2020 – jetzt kommt alles anders +++

Es sei Teil des Konzepts, dass die Jury häufig wechsle.

-------

Weitere News:

Lilly Becker verrät ganz offen: „Ich bin...“

RTL: Moderator präsentiert Wetter – plötzlich bekommt er einen...

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis gesteht offen: „Zum Heulen zumute“

-------

Diese Konstellation werden wir bei The Voice of Germany nicht mehr sehen. Foto: SAT.1/ProSieben / André Kowalski

+++ „Markus Lanz“ im ZDF: Virologe Kekulé mit düsterer Prognose – „Wir werden ...“ +++

Doch Sido soll nicht der einzige sein, der die Sendung verlassen muss, es einen weiteren Abgang geben. Laut „Bild“ (Bezahlinhalt) wird auch Sängerin Alice Merton in der neuen Staffel nicht mehr dabei sein. Wer für sie zur Jury stoßen wird ist noch nicht bekannt. (cs)