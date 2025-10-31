„The Voice of Germany“-Kandidaten rocken die Bühne – dann passiert das Unglaubliche

Es ist wieder Freitagabend! Zeit für die dritte Runde der „The Voice of Germany“-Battles auf Sat.1. Für die Coaches Nico Santos, Shirin David, Rea Garvey sowie Michi Beck & Smudo stehen jetzt besonders harte Entscheidungen an. Sie müssen den abwechslungsreichen Battleperformances ihrer Talente zuschauen und einzelne Sieger küren.

Gleich zu Beginn geht es heiß her: In einem echten Rock-Battle treten Christian „Keule“ Haas und Tobias Dietze aus Team Rea Garvey gegeneinander an. Nach ihrer lautstarken „Welcome to the Jungle“-Rockperformance hat Shirin David nur für ein anderes Detail Augen.

„The Voice of Germany“: Keule und Tobias entfachen das Feuer

Keule ist kein Unbekannter: Schon 2019 stand der 59-Jährige auf der „The Voice“-Bühne, jetzt wagt er sein Comeback. In den dritten Battles zeigt er, warum er wieder da ist. Gemeinsam mit Mitteilnehmer Tobias liefert er eine Performance, die das Publikum zum Schreien und Toben bringt.

Pures Adrenalin und zwei einmalige Rockröhren dürften wohl vielen Zuschauern in Erinnerung bleiben. Doch Shirin David hat scheinbar Augen für ein ganz anderes Detail.

Shirin David vergisst den Gesang der Teilnehmer

„Ihr wart bei „The Voice of Germany“, aber ich war heute bei „The Bizeps of Germany“. Keule, tolle Arme!“, schwärmt die Rapperin. Moderator Thore Schölermann reagiert prompt. „Kannst du einmal anspannen für Shirin?“, fordert er Keule auf.

In seinem schwarzen Tanktop präsentiert der 59-Jährige sein Prachtexemplar. Der brachiale Bizeps erstrahlt im Scheinwerferlicht. „Yeah“, reagiert Shirin David lautstark unter dem Jubel der Zuschauer.

Ein englischer Superstar betritt die Bühne

Doch es wird noch eine weitere Überraschung geben. Plötzlich erobert Calum Scott die „The Voice of Germany“-Bühne. Das Publikum rastet komplett aus. Thöre Schölermann begrüßt ihn mit emotionalen Worten. Er ist der Coach der Comeback-Stage bei der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“.

Wird der Brite an diesem Abend noch einen seiner legendären und gefühlvollen Hits wie „Dancing on My Own“ oder „You Are The Reason“ präsentieren? Und wie wird die Reise von Christian und Tobias weitergehen? All das wird am 31. Oktober um 20.15 Uhr bei Sat.1 aufgeklärt. Die Episode ist zudem bei Joyn vorab verfügbar.