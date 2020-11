„The Voice of Germany“: Verrücktes Liebesgeständnis von Samu Haber – dann wird es bizarr

„The Voice of Germany“-Coach Samu Haber hat in der Show mit einem spontanen Liebesgeständnis überrascht. (Archivfoto)

Damit hätte bei „The Voice of Germany“ wohl niemand gerechnet!

Zwar dürfen große Gefügle in der Show nicht fehlen, auch nicht während der heißen Battles-Phase, die gerade durch die Castingshow führt. Die noch verbliebenen Kandidaten kämpfen um viel: den Einzug ins „The Voice of Germany“-Finale.

„The Voice of Germany“: Samu Haber gesteht Gefühle

Ablenkung haben alle Beteiligten jetzt vor allem durch eine Aussage von Coach Samu Haber. Denn ausgerechnet der „The Voice of Germany“-Star überrascht mit einem Liebesgeständnis.

Trotz harter Gesangs-Battles ist bei „The Voice of Germany“ weiterhin Zeit für zarte Gefühle.

So haben sich nicht nur zwei Kandidaten hinter der Bühne ineinander verliebt – nein, auch Coach Samu Haber möchte seinem „The Voice of Germany“-Kollegen und Rivalen Nico Santos plötzlich seine Gefühle gestehen.

Nach dem Auftritt von Jana und Janina, die beide im Team „Santos“ sind, platzt der Sänger vor Stolz auf seine Talente. „Stolzester Coach aller Zeiten“, kommentiert er die Perfomance. Und auch Samu Haber kann plötzlich nicht mehr an sich halten.

„Ich liebe Nico. Ich liebe dich“, platzt es aus ihm heraus. Als er dann, scheinbar selbst von sich irritiert zum „Ähhh...“ ansetzt, fällt ihm der „Like I love you“-Interpret ins Wort: „Ich dich auch.“ Doch es wird noch skurriler.

„The Voice of Germany“: Witziger Versprecher von Samu Haber

Denn als Samu Haber sich erklären will, sagt er: „Ich liebe, dir in meiner Show zu haben. Oder in 'The Voice of Germany'“. Gelächter bei den Coaches – „Danke, dass ich in deiner Show dabei sein darf“, neckt Nico Santos den Finnen weiter.

Eigentlich wollte Samu Haber aber nur deutlich machen, dass er die Auftritte von Nico Santos – oder die seiner Schützlinge – immer so „entertaining“ findet. Und Nico dementsprechend einen „coolen Coaching-Job“ gemacht hat.

Samu Haber selbst konnte übrigens letztens bei Kollegin Yvonne Catterfeld so gar nicht punkten, wie du >>> hier <<< lesen kannst. (kv)