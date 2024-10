„The Voice of Germany“: Plötzlich verlässt Samu das Studio

„The Voice of Germany“ gilt seit 2011 als Talentschmiede für aufstrebende Sänger. Kürzlich startete die 14. Staffel der Sat.1-Show, die Blind Auditions sind noch in vollem Gange. Auch am Donnerstagabend (17. Oktober) geben Kandidaten ihre Gesangeinlagen zum Besten. Ob sie dabei die Jury vom Hocker hauen und den begehrten Buzzer erhalten, bleibt für die Zuschauer immer wieder nervenaufreibend.

Normalerweise sitzen die Juroren Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu dabei fest auf ihren roten Stühlen. Doch plötzlich ist der finnische Sänger verschwunden!

„The Voice of Germany“: Kandidat überrascht

Auch Kandidat Lukas will bei „The Voice of Germany“ sein Glück versuchen. In der Castingshow kämpfen allerdings nicht nur die Nachwuchstalente um die Gunst der Jury, sondern auch die Coaches selbst lassen nicht so schnell locker. Schließlich möchte jeder der Juroren sein Team mit talentierten Sängern füllen.

Lukas kann erst in letzter Sekunde mit seiner Performance punkten, dann entscheiden sich Mark und Kamrad doch noch für den entscheidenden Buzzer! Während die beiden Juroren bereits aufs Ganze gehen und ganz tief in die Trickkiste greifen, um bei Lukas für ihr Team zu werben, hat Coach-Kollege Samu ganz andere Pläne!

„The Voice of Germany“: Samu reagiert

Der finnische Sänger versucht sich nämlich zu erklären, warum er sich nicht umgedreht hat und tritt dabei ordentlich ins Fettnäpfchen: „Du kannst aus Kacke keine Sachertorte machen.“ Der Spruch sorgt im Publikum für ordentlich Lacher, während sich Samu versucht, rauszureden. Nachdem der „Sunrise Avenue“-Frontmann dann auch noch den Namen des Kandidaten durcheinanderbringt, ist es endgültig vorbei.

Die Angelegenheit ist Samu derart unangenehm, dass er kurzerhand das „The Voice of Germany“-Studio verlässt. Nach wenigen Minuten ist er allerdings schon wieder zurück an seinem Platz – immerhin sorgte die Situation für reichlich Unterhaltung!

