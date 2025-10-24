„The Voice of Germany“-Coach holt plötzlich die Vergangenheit ein – „Einzige Halt, den ich hatte“

Die beliebte Castingshow „The Voice of Germany“ sorgt aktuell wieder zwei Mal in der Woche für emotionale Gänsehautmomente und spannende Duelle. In den Battles geht es um knallharte Juryentscheidungen, extrem hohe Ansprüche und atemberaubende Performances.

Einer der Teilnehmer ist Vasco José Mano, der in den Blind-Auditions mit seiner feinfühligen Soulstimme das Publikum am Klavier in Atem hielt. Und unter tosendem Applaus umjubelt wurde. „Als ich Vasco gehört habe, habe ich einen Finalisten gehört“, schwärmt Shirin David vor der Sat.1-Kamera über ihren Schützling.

Doch auch Vasco spürte von Beginn an eine besondere Verbindung zur Rapperin. So gibt es eine kuriose Gemeinsamkeit, die sie vereint – Harry Potter Bücher. Wer hätte gedacht, dass in der Luxus-, Auto- und Beauty-liebenden Rapperin ein kleiner Harry Potter-Fan schlummert?

„The Voice of Germany“: Shirin David blickt zurück

Für den „The Voice of Germany-Kandidaten Vasco war die Fantasyromanreihe jedenfalls der entscheidende Grund, sich für Team Shirin David zu entscheiden. „Ich komme aus einer sehr strengen Ostblock-Erziehung. Ich durfte kein Fernsehen gucken. Alles, was mir blieb, waren Bücher“, blickt Shirin David zurück.

Eine Kindheit ohne unterhaltsame Fersehabende und persönliche TV-Serienhelden? Klingt für viele Jungen und Mädchen wie ein regelrechter Alptraum. Doch auch ihre Ferienerinnerungen hätte man so nicht für möglich gehalten.

„In den sechs Wochen Knast-Sommerferien in Litauen durfte ich nicht nur sechs Stunden Instrumente am Tag üben, sondern auch – vielen Dank Mama! – ein Harry Potter-Buch lesen. Diese Bücher waren der einzige Halt, den ich hatte.“, fügt die Rapperin vor der Sat.1-Kamera hinzu.

Es kommt zu einem Vierer Buzzer-Duell!

Doch wie wird sich ihr Harry-Potter-Verbündeter und Schützling Vasco im Battle gegen Allstar Oxa schlagen? So viel sei verraten: Es wird ein packender Fight zweier Stimmgewalten. Als „Duell der Superlative“ preist es Shirin David an. Und auch „The Voice of Germany“-Coach Smudo ist hin und weg: „Das ist Godzilla gegen King Kong“, platzt es aus ihm heraus.

Wer das „The Voice of Germany“-Battle am Ende für sich entscheidet, wird am Freitagabend (24. Oktober) zur Primetime bei Sat. 1 aufgeklärt. Die Episode ist schon vorab bei Joyn verfügbar.