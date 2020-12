„The Voice of Germany“: Samu Haber fehlte wegen Corona – deshalb war er trotzdem beim Coaching zu sehen

The Voice of Germany-Coach Samu Haber.

Es wird immer spannender bei „The Voice of Germany“, so langsam geht es in die heiße Phase. Am Sonntag wurde in der letzten Folge der Sing-Offs entschieden, wer die begehrten Tickets fürs Halbfinale bekommt. Doch Coach Samu Haber war leider nicht dabei.

Samu Haber und Rea Garvey wollen trotzdem zusammen entscheiden, wer aus ihrem Team weiter kommt.

„The Voice of Germany“ am Sonntag ohne Samu Harber

Der Grund, wieso Samu am Sonntag nicht mit seinen Kollegen im Studio sitzen konnte, ist traurig. Der beliebte Finne wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich deshalb in häuslicher Quarantäne.

Samu und Rea wollen trotzdem zusammen entscheiden, wer ins Halbfinale einziehen darf. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

Coach Samu war aber trotz der räumlichen Trennung per Liveschaltung bei der letzten Sing-Off-Folge dabei. Gemeinsam mit seinem Teampartner Rea traf er die schwere Entscheidung, wer aus ihren Reihen ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ einziehen darf.

Die Interviews und Ausschnitte aus den Coachings wurden schon zwei Wochen vor der Live-Show aufgezeichnet, weshalb Samu dort auch mit seinen Kollegen zusammen zu sehen war.

Am Sonntagabend musste er sich jedoch damit begnügen, virtuell dabei zu sein. Hoffentlich können seine Lautsprecher zu Hause auch die tollen Stimmen der Kandidaten wiedergeben. (cm)

Die Fans hoffen darauf, Samu bald wieder bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Schließlich haben manche von ihnen eine enge Verbindung zum Sänger. Was Kandidat Matthias stets an Samu Haber erinnert, liest du hier.