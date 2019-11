„The Voice of Germany“: Kandidat begeht schrecklichen Fehler – Sido trifft harte Entscheidung

Die entscheidende Phase bei „The Voice of Germany“ bricht an, und die Luft wird merklich dünner.

Es waren richtig harte Worte mit noch härteren Konsequenzen! Bei „The Voice of Germany“ wird es ungemütlich. Sido ist sauer auf seinen Kandidaten Bastian. Und das aus gutem Grund.

Für „The Voice of Germany“-Teilnehmer Bastian Springer endet der Battle-Abend nicht so wie erhofft. Zusammen mit Casting-Kollege Denis Henning wird der Song „Too Good at Goodbyes“ performt. Aber nicht so, wie es Sido gern hätte.

Rapper Sido gibt anschließend zu, dass Bastian lange Zeit sein Favorit war, er ihn gerne weiterlassen würde. Doch es fällt ihm etwas auf, das alles verändert.

„The Voice of Germany“: Kandidat begeht Backstage großen Fehler

Bei der Bewertung sagt Coach Sido zu seinem Schützling: „Ich glaube, er war saufen.“ Und dann folgt prompt die Beichte.

Der Sänger gibt nämlich offen zu, vor drei Tagen feiern gewesen zu sein. Ups! Seine Stimme war bereits bei den Proben angeschlagen, was Sido nicht entgangen war.

Absolutes No Go für Sido

Für Sido ein absolutes No Go: „Ich glaube, du hast dir das heute verkackt mit Feiern.“ Nach dem „Saufen“ ernüchternde Worte. Die Folge: Kontrahent Denis ist weiter, Bastian raus.

ABER: Coach Alice Merton will Bastian noch eine Chance im Steal-Deal geben.

Das ist der Steal-Deal: Dort haben ausgeschiedene Sänger noch einmal die Chance, von einem Coach ins Team geholt zu werden. Glück für Basti. Mit deutlicher Warnung von Alice:

Sido: „Man kann feiern, aber du bist hier bei ‘The Voice of Germany‘ und das muss man ernst nehmen. Du musst gesund zu den Proben kommen, du musst mit einer Stimme kommen, damit wir auf demselben Niveau miteinander arbeiten können.“ (jhe)

Große Tour geplant

Alle Fans von „The Voice of Germany“ können sich übrigens freuen. Denn ab dem 6. Dezember werden die Finalisten sowie die die Wildcard-Winner auf Tour gehen. Das gab das Format über Instagram bekannt. Die Tourstädte sind unter anderem Braunschweig, Koblenz, Bielefeld und Oberhausen.