„The Voice of Germany“: Mit DIESEM Trick wollen es Mael und Jonas ins Halbfinale schaffen

Die Spannung steigt. Bei „The Voice of Germany“ starten am Donnerstagabend die Sing-Offs.

Jetzt müssen die Kandidaten noch einmal alles geben, um es ins Halbfinale zu schaffen. Denn nur einer kann „The Voice of Germany“ werden.

„The Voice of Germany“: Gast-Coach Lea schlägt irren Plan vor

Im Fall von Mael und Jonas werden es aber vielleicht doch eher zwei Stimmen. Um die Coaches von sich zu überzeugen, hecken die „The Voice of Germany“-Kandidaten und Sängerin Lea einen besonderen Plan aus.

Die Musikerin rät den Jungs: „Ich glaube, ihr würdet alle vom Hocker hauen, wenn ihr euch echt irgendeine komische Choreo überlegt.“ Gesagt, getan.

---------------------------

„The Voice of Germany“: Das sind die Gewinner

Ivy Quainoo (2011/12)

Nick Howard (2012)

Andreas Kümmert (2013)

Charley Ann Schmutzler (2014)

Jamie-Lee Kriewitz (2015)

Tay Schmedtmann (2016)

Natia Todua (2017)

Samuel Rösch (2018)

Claudia Emmanuela Santoso (2019)

---------------------------

„The Voice of Germany“: Coaches fahren auf Choreo ab

Das Duo verrät, dass sie bereits „eine Liste an Dance Moves aufgeschrieben“ haben, mit denen sie das Publikum von sich überzeugen wollen. Ob dieser Trick funktionieren und sie damit wirklich ins Halbfinale kommen können? Das erfahren die Fans in der Show von Donnerstagabend.

Dennoch zeigt eine Vorschau bei Instagram, dass die Coaches ganz angetan sind von der humorvollen Performance zu „MMMBop“ von Hanson. Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß können sich kaum halten vor Lachen. Und auch Rea Garvey ist begeistert: „Ich habe das Gefühl, dass du so tanzt wie ich.“

---------------------------

Mehr zu „The Voice of Germany“:

The Voice of Germany: Verrücktes Liebesgeständnis von Samu Haber – dann wird es bizarr

The Voice of Germany: Rea Garvey will Kandidaten retten – doch seine eigenen Worte werden ihm zum Verhängnis

The Voice of Germany: Als Samu DAS macht, verzieht Yvonne Catterfeld angewidert das Gesicht

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------------

„The Voice of Germany“: ER ist in den Sing-Offs dabei!

„Ich sage immer: 'Ich sehe aus wie ein Affe, der zu viel gesoffen hat und Yoga macht'“, scherzt der Ire. Das würden wir nur zu gerne mal sehen!

Zu einer Tanzeinlage des 47-Jährigen wird es am Donnerstagabend aber vermutlich nicht kommen. Die Fans dürfen sich stattdessen über prominente Gast-Juroren wie Weltstar David Guetta freuen.

DJ David Guetta wird als Gast-Coach auftreten. Foto: picture alliance/dpa

Die Sing-Offs von „The Voice of Germany“ laufen um 20.15 Uhr am Donnerstag, den 26. November, auf ProSieben, am Sonntag, den 29. November, in Sat.1 und am Donnerstag, den 3. Dezember, wieder auf ProSieben.