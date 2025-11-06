„The Voice of Germany“-Coach verrät privates Detail über seine Frau – „So sexy“

Rea Garvey, der sympathische irische Musiker, der durch seine Auftritte bei „The Voice of Germany“ einem Millionenpublikum bekannt wurde, überrascht nun mit einem neuen Projekt: Er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben.

In seinem Buch mit dem Titel „Before I met Supergirl“ erzählt er von seinen Wurzeln, seinen musikalischen Anfängen und natürlich von der großen Liebe seines Lebens, seiner Frau Josephine.

„The Voice of Germany“-Coach Rea Garvey und seine Ehefrau

Josephine, seine Ehefrau und Managerin, begleitete ihn zum „Bunte“-Interview. Doch statt im Rampenlicht zu stehen, zog sie es vor, ihrem Mann den Vortritt zu lassen. Bescheiden erklärte sie: „Ich bin nur alle zehn Jahre mit Rea auf dem roten Teppich.“

Seit über einem Vierteljahrhundert gehen die beiden ihren Weg gemeinsam. Ein Rezept für die Ewigkeit? Vielleicht, denn Humor scheint eine ihrer wichtigsten Zutaten zu sein. „Der Humor verbindet uns sehr“, verriet Josephine.

„Josephine ist mein Supergirl“

Und auch Rea Garvey offenbarte sehr private Details. Dabei ging es um ihr Kennenlernen. Er war 27, sie 22. Am Anfang verliebte er sich in ihre Stimme am Telefon. Sie habe „so natürlich und sexy“ geklungen. Josephine wurde dann seine erfolgreiche Managerin. Er musste sehr um sie kämpfen. Nach einem Monat wurden sie auch ein Paar.

Die ersten drei Jahre hielten sie ihre Beziehung geheim. „Wir teilen unser Leben. Teilen ist das Schönste in der Liebe. Und das mit uns ist forever, Josephine ist mein Supergirl. Und wir wachsen immer noch – nach 25 Jahren. Es wird nie langweilig“, erzählte Rea Garvey emotional berührt im „Bunte“-Interview .