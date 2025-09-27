„The Voice of Germany“: Kurz nach TV-Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit

Am Freitagabend kam es zu einem spannenden Quoten-Duell zwischen Sat.1 und RTL. Während „The Voice of Germany“ nach einem verhaltenen Start bei ProSieben am Donnerstag kräftig zulegen konnte, musste „Ninja Warrior Germany“ spürbar Federn lassen.

1,74 Millionen Menschen schalteten die Musikshow bei Sat.1 ein – fast 400.000 mehr als tags zuvor. Besonders stark: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 12,0 Prozent, womit „The Voice“ das erfolgreichste Primetime-Format war. Zum Vergleich: Die Auftaktfolge am Donnerstag auf ProSieben brachte es nur auf 10,5 Prozent.

„The Voice of Germany“ setzt sich durch

Bei RTL lief „Ninja Warrior Germany“ zwar ähnlich stark wie in der Vorwoche, die Reichweite stieg sogar leicht auf 1,45 Millionen. Doch in der Zielgruppe fiel der Marktanteil auf 11,7 Prozent – ein Rückgang um satte drei Punkte im Vergleich zur Vorwoche. Die stärkere Konkurrenz durch Sat.1 machte sich also deutlich bemerkbar.

+++ „The Voice of Germany“-Kandidatin aus NRW wird deutlich – „Teilweise unter der Gürtellinie“ +++

Noch bitterer: Abseits von „Ninja Warrior“ konnte RTL kaum punkten. Lediglich „RTL Aktuell“ und „GZSZ“ schafften zweistellige Marktanteile. Der Tageswert blieb mit 8,8 Prozent überschaubar, wenn auch knapp vor Sat.1 (8,4 Prozent).

ProSieben und Vox chancenlos – Bundesliga jubelt bei Sky

Für ProSieben war der Freitagabend ein Reinfall: „Marvel’s The Avengers“ lockte nur 710.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 5,9 Prozent. Vox kam mit „Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders“ sogar nur auf 5,1 Prozent.

Ganz anders Sky: Die Bundesliga-Übertragung des 4:0-Siegs der Bayern über Werder Bremen wurde von 1,16 Millionen Fans verfolgt. Beim jungen Publikum reichte es für starke 12,0 Prozent – ein Wert, der so manchen Free-TV-Sender neidisch machen dürfte.

„The Voice of Germany“ Staffel 15 startet ab 25. September! Die Sendung flimmert immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20.15 Uhr in SAT.1 über die TV-Bildschirme. Außerdem kann man sie jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!