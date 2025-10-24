„The Voice of Germany“-Star platzt der Kragen – „Jetzt bin ich genervt“

Am Donnerstagabend (23. Oktober) stand bei ProSieben wieder eine besondere Abendunterhaltung für Musikfans an. Die neunte Folge der 15. Staffel von „The Voice of Germany“ wurde zur Primetime ausgestrahlt.

Langsam geht die Castingshow in die heiße Phase. Nach den Blind Auditions kommt es zu den ersten Battles. Die ehrgeizigen Talente wollen ihre Coaches Nico Santos, Shirin David, Rea Garvey und das Duo Michi Beck & Smudo mit ihren emotionalen Performances überzeugen. Damit das gelingt, ist eine intensive Vorbereitung nötig.

Ein Umstand, der viele Talente vor große Herausforderungen stellt. Versagensängste und Nervenkitzel begleiten sie. Doch bei den Teilnehmern Joelisa und Igor fehlt davon jede Spur. Es wird sich bitter rächen. Shirin David nimmt sie ordentlich in die Mangel.

„The Voice of Germany“-Teilnehmer sehen keine Herausforderung

Sie gehören zum Team von Rapperin Shirin David und müssen sich einem Battle stellen. Ihr gemeinsamer Song? Der Alternative-Rock-Hit „Creep“ der britischen Band Radiohead. Eine Songauswahl, die scheinbar wie gemacht für die „The Voice of Germany“-Teilnehmer ist.

„Der Song ist kein schwieriger Song. Ich freue mich. Da ist auch nicht viel Text. Herausforderung? Ne!“, platzt es aus Igor heraus. Joelisa stimmt ihm lachend zu: „Die größte Herausforderung könnte werden, dass wir zu viel Spaß haben und uns nicht auf den Gesang konzentrieren können.“

Shirin David findet deutliche Worte

Doch bei der ersten Generalprobe vor Shirin David folgt die bittere Gewissheit. Die Rapperin hat sehr hohe Ansprüche und will alles aus ihnen herauskitzeln. Shirin David merkt deutlich an: „Der erste Durchgang hat eigentlich den Ton gesetzt für das gesamte Coaching. Absolut tote Energie! Ich habe gerade nichts gefühlt. Ihr hattet die Zeit, ihn zu üben. Ihr singt ihn nur runter.“

Doch auch nach einem zweiten Anlauf wird es nicht besser. „Ihr schlaft. Ihr wollt so in ein Battle gehen? Jetzt bin ich genervt. Da wo ich herkomme, reißt man sich für alles den Arsch auf. Hier so zu stehen – was ist los bei euch? Andere sind rausgeflogen und haben sich den Arsch abgesungen. Ihr seid zu talentiert, oder was?“, wird sie deutlich.

Es deutet alles auf einen absoluten Tiefpunkt hin. Werden die beiden „The Voice of Germany“-Teilnehmer am Ende doch noch überraschen? Das wird am Donnerstagabend (23. Oktober) zur Primetime bei ProSieben und Joyn aufgeklärt.