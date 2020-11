The Voice of Germany: Alle feiern den Kandidaten – dann schießt Rea Garvey dazwischen

Bei The Voice of Germany stehen jetzt die Battles an. Gleich das erste Duett hatte es in sich. Das Battle sorgt für Aufregung.

Die Kandidaten Maciek und Dimi performten gemeinsam einen Song. Einig waren sich die Coaches bei The Voice of Germany nach dem Auftritt jedoch nicht.

The Voice of Germany: Battle sorgt für Aufregung

In den Battles treten die Kandidaten aus einem Team gegeneinander an. Der jeweilige Coach kann sich am Ende nur für Einen entscheiden, den er mit in die nächste Runde nimmt. Der, der übrig bleibt, muss die Show verlassen.

Direkt das erste Battle sorgte für Nervenkitzel. Maciek und Dimi sangen gemeinsam den Song „Mit Dir“ der Band „Freundeskreis“. Alle Coaches sind begeistert! Wirklich alle? Nein, einer ist ganz anderer Meinung.

----------------------------------------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Mittlerweile läuft die 10. Staffel der Prosieben-Casting-Show

Sie Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Juroren der zehnte Staffel (v.l.): Mark Forster (37), Stefanie Kloß (35), Yvonne Catterfeld (40), Nico Santos (27), Samu Haber (44) und Rea Garvey (47)

Die Premiere der aktuellen Staffel wurde am 8. Oktober ausgestrahlt

Moderatoren sind Thore Schölermann und Annemarie Carpendale

Gewinnerin der neunten Staffel war Claudia Emmanuela Santoso

----------------------------------------------------

Nach dem Auftritt springt Stefanie Kloß aus ihrem Stuhl: „Leute, das war ein All-Star Battle auf allerhöchsten musikalischen Niveau.“ Auch die anderen Musiker sind begeistert, vor allem von Maciek.

Der polnische Sänger war schon einmal Kandidat in der Show, verlor aber damals im Battle. Jetzt sind jedoch alle von seinem Gesang angetan. Alle außer Rea Garvey!

Rea Garvey ist Coach bei „The Voice of Germany“. Foto: imago images / Future Image

Dieser spricht sich für Dimi aus: „Du hast das Lied erobert.“ Bei dem anderen Kandidat fehlt Rea das Einzigartige und Besondere in der Stimme. Sofort geht Mark Forster dazwischen und verteidigt Maciek, den er in der letzten Staffel nicht hat weiterkommen lassen.

Dann wird es ernst. Yvonne Catterfeld und Stefanie müssen einen Sieger des Battles verkünden. Sie gehen den weiteren Weg mit Dimi. Das bedeutet das Aus für Maciek.

Allerdings ist damit nicht Schluss. Als der Kandidat fast von der Bühne gehen will, haut Mark auf den Buzzer und holt sich Maciek somit in sein Team. Ein zweiter Buzzer ertönt - der von Samu Haber und Rea!

Maciek stand vor einer schwierigen Entscheidung: in welches Team soll er gehen? „Rea ist mir heute unsympathisch. Ich gehe zu Mark!“ Tja, das ging wohl nach hinten los für Rea Garvey und seinen Kollegen Samu.

Zuletzt kam es bei „The Voice of Germany“ zu einer verrücken Aktion. Die TV-Zuschauer konnten sie jedoch nicht sehen.