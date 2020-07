In wenigen Wochen fällt bei „The Voice of Germany“ der Vorhang.

DAS gab es bei „The Voice of Germany“ noch nie. Wie die Macher der Show am Freitag bekanntgaben, hält die neue Staffel eine spektakuläre Neuerung bereit.

So verrieten ProSieben und Sat.1 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass erstmals sechs Juroren auf den roten „The Voice of Germany“-Drehstühlen Platz nehmen werden.

„The Voice of Germany“: ProSieben und Sat.1 präsentieren spektakuläre Neuerung

So wird die Jury aus zwei Zweier-Teams sowie den Einzeljuroren Mark Forster und Nico Santos bestehen. In Teams um die besten Talents werden dabei der irische Sänger Rea Garvey (47) und sein finnischer Kollege Samu Haber (44), sowie das Damenteam bestehend aus beiden Musikerinnen Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (35) von Silbermond kämpfen.

---------------

Mehr zu „The Voice of Germany“:

The Voice of Germany: Nach Yvonne Catterfeld – ist ER der nächste Rückkehrer?

Nico Santos: Endlich geschafft! Der Sänger hat jetzt...

„The Voice of Germany": Jetzt ist es raus! ER wird der neue Coach

---------------------

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sagt dazu: „Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was "The Voice of Germany" ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt – vor allem aber die Liebe zur Musik.“

„The Voice of Germany“: Kann Sido ersetzt werden?

Es dürfte spannend werden, wie die neuen Coaches bei den Fans und Zuschauern der Show ankommen. So war es in der vergangenen Staffel vor allem Rapper Sido, der für ordentlich Stimmung in der Castingshow gesorgt hatte. Ob das die neue Jury um Ur-Gestein Mark Forster und Rea Garvey auch so hinbekommt, wird sich im Spätsommer zeigen.

-------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

„The Voice of Germany“ wird seit 2011 von ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt

Die Show basiert auf dem Castingshow-Konzept „The Voice of Holland“

Die Sieger der ersten neun Staffeln sind Ivy Quainoo, Nick Howard, Andreas Kümmert, Charley Ann Schmutzler, Jamie-Lee Kriewitz, Tay Schmedtmann, Natia Todua, Samuel Rösch und Claudia Emmanuela Santoso

------------------

Die Aufzeichnungen für die erste Show starten bereits am Freitag in Berlin. Und das sogar mit Zuschauern im Studio. Rund 100 Menschen dürfen dabei sein, wie ProSieben und Sat.1 verrieten.

Hoppla, Lena Meyer-Landrut spricht ganz offen über Dates? Dabei macht die Sängerin doch sonst keinen großen Hehl um ihr Privatleben. Was da los war, liest du hier.