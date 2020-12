„The Voice of Germany“: ProSieben mit deutlichen Worten an SIE – „jämmerliches Anschleimen“

Die neunte Staffel von „The Voice of Germany“ läuft seit Oktober wieder regelmäßig auf Pro Sieben und Sat1. Die Begeisterung für dieses TV-Format nimmt nicht ab. Nun wollen auch andere ein Stück vom Erfolgskuchen abhaben. Doch „The Voice of Germany“ haben deutliche Worte dagegen.

Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Mark Forster, Nico Santos und Rea Garvey – so viele Coaches gab es bei „The Voice of Germany“ noch nie. Sie suchen das neueste Talent Deutschlands. Ein Plattenvertrag und Konzerte winken.

„The Voice of Germany“: Pro Sieben kontert – Die Fans feiern es

Regelmäßig sichert sich „The Voice of Germany“ einen hohen Marktanteil und ist in aller Mund. Auf diesen Erfolgszug will nun auf die AfD aufsteigen. Ja, richtig. Die AfD! Weniger könnten die TV-Show und die Partei eigentlich nicht gemeinsam haben.

„The Voice of Germany“ mit AfD-Mitgliedern vergleichen? Geht gar nicht! Foto: imago images / Metodi Popow

Das dachte sich auch Pro Sieben als der TV-Sender einen Post auf Twitter entdeckte. Denn da schreibt die AfD Walldürn aus Baden-Württemberg: „An die #tvog-Gucker da draußen: Vergesst die Goldkehlen, hier seht ihr die wahren Stimmen Deutschlands! #TheVoice #AfD.“

Auf dem Foto zu sehen sind sechs AfD-Mitglieder, darunter Alice Weidel, Björn „Bernd“ Höcke und Alexander Gauland.

Pro Sieben teilt diesen Tweet auf der eigenen Seite und kontert: „Wir singen eine Ode an die Traurigkeit. Für dieses jämmerliche Anschleimen an den wunderbaren Hashtag #TheVoice.“

Weiter heißt es: „Und distanzieren uns von der Partei, die nach diesem Grundsatz agiert: ‚Wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht‘."

Wir singen eine Ode an die Traurigkeit. Für dieses jämmerliche Anschleimen an den wunderbaren #Hashtag #TheVoice. Und distanzieren uns von der Partei, die nach diesem Grundsatz agiert: „Wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht." https://t.co/jKBzhXQLje — ProSieben (@ProSieben) December 8, 2020

Für diesen Konter bekommen die „The Voice of Germany“-Macher sehr viel Zuspruch.

Hier einige Kommentare:

Ich gucke euch selten, aber ich liebe euch für dieses Statement.

Es ist echt erbärmlich, was diese Partei von sich gibt. Sie nennen sich die wahren Stimmen Deutschlands, verbreiten aber nichts als Hass und Hetze. Diese asoziale Partei ist das Sprachrohr für rechtsextreme Propaganda.

Wer braucht denn diese Versager? Große Fresse, doch wie man in den fast vier Jahren gesehen hat, nichts dahinter. Fazit: Eine Partei, die nur braune Scheiße von sich gibt

Oh Gott, die sind doch bescheuert. Klappern jetzt wohl alle Shows und Sendungen ab, um ihren Mist zu verbreiten.

AfD wirkt bei mir wie Brechmittel. Danke Pro Sieben für die klare Stellungnahme.

Viel Zuspruch

Der Post von „The Voice of Germany“-Macher wurde inzwischen fast 600 Mal geliked und fast 400 Mal geteilt. Zum Vergleich: Der AfD-Post selbst hat nur 88 Likes. (ldi)

